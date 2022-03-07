Міністерство охорони здоров’я України підготувало низку професійних рекомендацій на випадок, якщо лікарська допомога з огляду на ситуацію, що склалася в країні, може виявитися недоступною.
Допомога в разі підвищення артеріального тиску:
- якщо немає ніякої можливості зв’язатися з лікарем, випийте ліки від гіпертонії: каптопрес половина таблетки під язик;
- якщо є тонометр, проконтролюйте артеріальний тиск після прийому ліків;
- вдруге приймати препарат можна не менше ніж за 40 хв;
- за можливості проконсультуйтеся з лікарем.
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Допомога при гострому болю в серці
Якщо відчуваєте стискаючий біль практично в центрі грудної клітки (як правило, люди з таким болем прикладають до цього місця кулак), прийміть:
- нітрогліцерин у таблетках 0,5 мг під язик або нітрогліцерин в аерозолі 1-2 дози 0,4-0,8 мг;
- ацетилсаліцилову кислоту (АСК) 300 мг (три таблетки по 100 мг Магнікор, Кардіомагніл, Аспірин-кардіо або будь-яка інша АСК) розжувати (одноразово);
- у разі протипоказань до ацетилсаліцилової кислоти (гастрит у стадії загострення, виразкова хвороба, шлунково-кишкова кровотеча в анамнезі) – клопідогрель 300 мг всередину (один раз);
- якщо біль тримається, повторіть прийом нітрогліцерину максимум три рази з інтервалом у 5 хв. Якщо після двох таблеток ефекту немає, негайно викликайте швидку допомогу.
Основні правила залишаються незмінними: не призначайте собі самостійно антибіотики і не скасовуйте лікування, яке отримували до цього.
Людям, які зараз перебувають у більш безпечних регіонах, МОЗ рекомендує завжди консультуватися з лікарем.