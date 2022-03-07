Міністерство охорони здоров’я України підготувало низку професійних рекомендацій на випадок, якщо лікарська допомога з огляду на ситуацію, що склалася в країні, може виявитися недоступною.

Допомога в разі підвищення артеріального тиску:

якщо немає ніякої можливості зв’язатися з лікарем, випийте ліки від гіпертонії: каптопрес половина таблетки під язик;

половина таблетки під язик; якщо є тонометр , проконтролюйте артеріальний тиск після прийому ліків;

, проконтролюйте артеріальний тиск після прийому ліків; вдруге приймати препарат можна не менше ніж за 40 хв ;

; за можливості проконсультуйтеся з лікарем.

Допомога при гострому болю в серці

Якщо відчуваєте стискаючий біль практично в центрі грудної клітки (як правило, люди з таким болем прикладають до цього місця кулак), прийміть:

нітрогліцерин у таблетках 0,5 мг під язик або нітрогліцерин в аерозолі 1-2 дози 0,4-0,8 мг;

у таблетках 0,5 мг під язик або нітрогліцерин в аерозолі 1-2 дози 0,4-0,8 мг; ацетилсаліцилову кислоту (АСК) 300 мг (три таблетки по 100 мг Магнікор, Кардіомагніл, Аспірин-кардіо або будь-яка інша АСК) розжувати (одноразово);

(АСК) 300 мг (три таблетки по 100 мг Магнікор, Кардіомагніл, Аспірин-кардіо або будь-яка інша АСК) розжувати (одноразово); у разі протипоказань до ацетилсаліцилової кислоти (гастрит у стадії загострення, виразкова хвороба, шлунково-кишкова кровотеча в анамнезі) – клопідогрель 300 мг всередину (один раз);

до ацетилсаліцилової кислоти (гастрит у стадії загострення, виразкова хвороба, шлунково-кишкова кровотеча в анамнезі) – клопідогрель 300 мг всередину (один раз); якщо біль тримається, повторіть прийом нітрогліцерину максимум три рази з інтервалом у 5 хв. Якщо після двох таблеток ефекту немає, негайно викликайте швидку допомогу.

Основні правила залишаються незмінними: не призначайте собі самостійно антибіотики і не скасовуйте лікування, яке отримували до цього.

Людям, які зараз перебувають у більш безпечних регіонах, МОЗ рекомендує завжди консультуватися з лікарем.