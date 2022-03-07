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Доврачебная помощь: как самостоятельно снизить давление и снять острую боль в сердце

7 марта 2022, 12:01
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
серце
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины подготовило ряд профессиональных рекомендаций на случай, если врачебная помощь в силу сложившейся обстановки в стране может оказаться недоступной.

Помощь в случае повышения артериального давления:

  • если нет никакой возможности связаться с врачом, выпейте лекарство от гипертонии: каптопрес половина таблетки под язык;
  • если есть тонометр, проконтролируйте артериальное давление после приема лекарства;
  • второй раз принимать препарат можно спустя не менее 40 мин;
  • по возможности проконсультируйтесь с врачом.
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Помощь при острой боли в сердце

Если чувствуете сжимающую боль практически по центру грудной клетки (как правило, люди с такой болью прикладывают к этому месту кулак), примите:

  • нитроглицерин в таблетках 0,5 мг под язык или нитроглицерин в аэрозоли 1-2 дозы 0,4-0,8 мг;
  • ацетилсалициловую кислоту (АСК) 300 мг (три таблетки по 100 мг Магникор, Кардиомагнил, Аспирин-кардио или любая другая АСК) разжевать (одноразово);
  • в случае противопоказаний к ацетилсалициловой кислоте (гастрит в стадии обострения, язвенная болезнь, желудочно-кишечное кровотечение в анамнезе) – клопидогрель 300 мг внутрь (один раз);
  • если боль держится, повторите прием нитроглицерина максимум три раза с интервалом в 5 мин. Если после двух таблеток эффекта нет, немедленно вызывайте скорую помощь.

Основные правила остаются неизменными: не назначайте себе самостоятельно антибиотики и не отменяйте лечение, которое получали до этого.

Людям, которые сейчас находятся в более безопасных регионах, МЗ рекомендует всегда консультироваться с врачом.

Источник
Минздрав
Теги
МОЗ Украины , поради лікаря , Серце
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