Як правильно обробляти рану. Як зрозуміти, наскільки вона глибока і чи не інфікована. Чого ні в якому разі не можна робити при обробці колотих, різаний і інших пошкоджень шкірного покриву. Відповіді на ці питання – в нашому матеріалі.

Враховуючи ту обставину, що за нинішніх часів, коли багато українців змушені ховатися від артилерійських атак російського агресора в сховищах та укриттях, не можна виключати ризик поранитися тим чи іншим чином. Що слід зробити в цій ситуації.

Перш за все, не панікуйте та постарайтеся слідувати алгоритму, який рекомендують лікарі.

Крок перший – обробка рани

При отриманні травми її слід якомога швидше очистити від забруднень:

вимийте руки або обробіть їх антисептичним засобом;

якщо є можливість, надіньте одноразові стерильні рукавички;

прикладіть до рани шматочок стерильного бинта і, злегка натиснувши, дочекайтеся, поки кровотеча припинитися;

промийте рану або поріз чистою водою, можна навіть з милом, але воно не повинно потрапити всередину рани;

нанесіть антибактеріальну мазь;

накладіть стерильну пов’язку або бактерицидний лейкопластир.

Що робити в разі колотої рани

вимийте руки і промийте рану під проточною водою протягом не менше п’яти хвилин, враховуючи, що колоті рани, як правило, досить глибокі;

обстежте рану, що зрозуміти, чи немає в ній сторонніх предметів, які можуть стати причиною зараження крові;

якщо ви виявили в рані сторонній предмет, постарайтеся обережно дістати його за допомогою пінцета, попередньо обробленого спиртовмісним складом;

нанесіть на рану антибактеріальну мазь і накладіть пов’язку.

Якщо сторонні предмети, наприклад, осколки скла сидять в рані глибоко і самостійно витягти їх складно, краще залишити спроби їх дістати та дочекатися допомоги медичного працівника.

Чого не можна робити при обробці рани

не застосовуйте спиртовмісні препарати, які можуть обпекти ділянку навколо рани;

не чіпайте руками стерильну серветку, щоб не занести інфекцію;

не зловживайте знеболюючими препаратами, інакше можна отримати отруєння;

не чіпайте рану брудними руками і не знімайте пов’язку просто так.

Пам’ятайте, болючі відчуття в рані – природна реакція організму. Якщо з рани не виділяються кров або гній, значить процес загоєння йде благополучно.

Якщо ви бачите, що в рані накопичується рідина, яка перетворюється в гнійні виділення, а шкіра навколо рани змінила колір, слід якомога швидше звернутися за медичною допомогою. В іншому випадку, наслідки зараження крові можуть бути непередбачуваними.