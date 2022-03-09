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Колоті, рвані, глибокі порізи: що слід робити і чого не можна ні в якому разі при обробці рани

9 Березня 2022, 09:29
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Перша допомога
Джерело: Depositphotos

Як правильно обробляти рану. Як зрозуміти, наскільки вона глибока і чи не інфікована. Чого ні в якому разі не можна робити при обробці колотих, різаний і інших пошкоджень шкірного покриву. Відповіді на ці питання – в нашому матеріалі.

Враховуючи ту обставину, що за нинішніх часів, коли багато українців змушені ховатися від артилерійських атак російського агресора в сховищах та укриттях, не можна виключати ризик поранитися тим чи іншим чином. Що слід зробити в цій ситуації.

Перш за все, не панікуйте та постарайтеся слідувати алгоритму, який рекомендують лікарі.

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Крок перший – обробка рани

При отриманні травми її слід якомога швидше очистити від забруднень:

  • вимийте руки або обробіть їх антисептичним засобом;
  • якщо є можливість, надіньте одноразові стерильні рукавички;
  • прикладіть до рани шматочок стерильного бинта і, злегка натиснувши, дочекайтеся, поки кровотеча припинитися;
  • промийте рану або поріз чистою водою, можна навіть з милом, але воно не повинно потрапити всередину рани;
  • нанесіть антибактеріальну мазь;
  • накладіть стерильну пов’язку або бактерицидний лейкопластир.

Що робити в разі колотої рани

  • вимийте руки і промийте рану під проточною водою протягом не менше п’яти хвилин, враховуючи, що колоті рани, як правило, досить глибокі;
  • обстежте рану, що зрозуміти, чи немає в ній сторонніх предметів, які можуть стати причиною зараження крові;
  • якщо ви виявили в рані сторонній предмет, постарайтеся обережно дістати його за допомогою пінцета, попередньо обробленого спиртовмісним складом;
  • нанесіть на рану антибактеріальну мазь і накладіть пов’язку.

Якщо сторонні предмети, наприклад, осколки скла сидять в рані глибоко і самостійно витягти їх складно, краще залишити спроби їх дістати та дочекатися допомоги медичного працівника.

Чого не можна робити при обробці рани

  • не застосовуйте спиртовмісні препарати, які можуть обпекти ділянку навколо рани;
  • не чіпайте руками стерильну серветку, щоб не занести інфекцію;
  • не зловживайте знеболюючими препаратами, інакше можна отримати отруєння;
  • не чіпайте рану брудними руками і не знімайте пов’язку просто так.

Пам’ятайте, болючі відчуття в рані – природна реакція організму. Якщо з рани не виділяються кров або гній, значить процес загоєння йде благополучно.

Якщо ви бачите, що в рані накопичується рідина, яка перетворюється в гнійні виділення, а шкіра навколо рани змінила колір, слід якомога швидше звернутися за медичною допомогою. В іншому випадку, наслідки зараження крові можуть бути непередбачуваними.

Джерело
УНІАН
Теги
Війна в Україні , поради лікаря
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