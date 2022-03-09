Як позбутися від закрепу, якщо під рукою немає проносних препаратів. Як сходити в туалет по-великому в умовах притулку або укриття. На ці та інші запитання Фактам ICTV відповіла наш постійний консультант, терапевт загальної практики, сімейний лікар Людмила Сердюк.

– Проблеми з випорожненням кишечника можуть виникнути в силу низки причин. Найбільш часті з яких зневоднення, дефіцит клітковини, нездорова важка їжа, стрес, – пояснює лікар.

За її словами, причиною закрепу можуть також бути деякі лікарські препарати, які людина змушена приймати. Найчастіше закреп трапляється у літніх людей, у вагітних жінок і у тих, хто довгий час змушений сидіти на місці, наприклад, в укритті.

Доступні засоби для боротьби з закрепом:

вода , випивати не менше 6-9 склянок на день;

, випивати не менше 6-9 склянок на день; кава , стимулює спорожнення, викликаючи скорочення м’язів кишечника;

, стимулює спорожнення, викликаючи скорочення м’язів кишечника; чай, заспокоює шлунково-кишковий тракт, стимулює роботу кишечника. Було б здорово додати в чай лимон, імбир, м’яту перцеву, ромашку, корінь солодки;

молоко з топленим маслом , 1-2 чайні ложки в склянку молока перед сном, щоб викликати м’яку дефекацію вранці;

, 1-2 чайні ложки в склянку молока перед сном, щоб викликати м’яку дефекацію вранці; пробіотики, відновлюють здорову мікрофлору кишечника (квашена капуста, овочі, фрукти, вівсянка, насіння льону, висівки);

відновлюють здорову мікрофлору кишечника (квашена капуста, овочі, фрукти, вівсянка, насіння льону, висівки); харчова сода, очищає товстий кишечник, розводимо 1 чайну ложку в чверті склянки води і випиваємо.

Рухаємося, не засиджуємося

Навіть мінімальні рухи допоможуть не тільки впорається з закрепом, активізувавши роботу кишечника, але і попередити його.

Так що намагайтеся не засиджуватися на одному місці, ходіть, присідайте, віджимайтеся, обертайте тулубом. Допоможіть своєму кишечнику розслабити калові маси і вивести їх.

Масаж живота і клізми

Досить ефективно знімає закреп масаж живота. Робити його краще в положенні лежачи, за годинниковою стрілкою не менше 10 хвилин хоча б два рази на день.

Що ж стосується клізм, то ними краще не захоплюватися при вирішенні проблеми закрепу. Хіба що тільки в разі, якщо спорожнити кишечник потрібно швидко, наприклад, перед довгою дорогою.

До слова, в дорозі намагайтеся побільше пити води і не переїдати.