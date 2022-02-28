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Багато аптек Києва та України відкрили двері для покупців – онлай-карта

28 Лютого 2022, 15:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Багато аптек Києва та України відкрили двері для покупців – онлай-карта

Після вимушеного закриття у зв’язку з вторгненням російських окупантів на територію України і введенням комендантської години багато аптек України відновлюють свою роботу. Сьогодні, 28 лютого, там вишикувалися величезні черги.

Так, за повідомленням КП Фармація, станом на 12.00 понеділка в різних районах Києва були відкриті 37 аптек мережі. У більшості з них в рамках програми реімбурсації можна придбати інсулін.

У столиці також відкриті аптеки мережі Бажаємо здоров’я.

Аптечна мережа Аптека доброго дня на своєму сайті повідомила про відкриття в понеділок, 28 лютого, 271 аптеки:

  • 151 – Аптека доброго дня
  • 107 – Перша соціальна аптека
  • 13 – Київ фарм.

За інформацією сервісу Liki24, на ранок понеділка працювало 1 100 аптек-партнерів цього сервісу.

За активним посиланням можна відкрити карту працюючих аптек.

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Нагадаємо, що міністерство охорони здоров’я України звернулося до всіх працівників аптечних закладів країниза можливості виходити на роботу, даючи тим самим тисячам українців змогу придбати життєво важливі для них ліки.

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Війна в Україні , Ліки
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