У Київському міському клінічному онкологічному центрі створена гаряча лінія для консультацій онкохворих пацієнтів та їхніх родичів за телефоном: (044) 365 07 62. Звертатися можна щодня з 10.00 до 13.00.
Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.
За її словами, Центр продовжує надавати допомогу онкохворим. Зокрема, працює відділення для проведення амбулаторної хіміотерапії денного перебування на 20 ліжко-місць. А також паліативне відділення на 20 ліжок для невиліковних онкологічних хворих.
– Хочу нагадати, що на сьогодні в столиці працюють, ні на годину не припиняючи прийом, низка паліативних відділень. Перебування у них безкоштовне, – зазначила Валентина Гінзбург.
Контактні телефони паліативних відділень комунальних медичних установ Києва:
- Київська міська клінічна лікарня №2 – 099 338 50 38
- Київська міська клінічна лікарня № 6 – (044) 497 79 49
- Київська міська клінічна лікарня №10 – (044) 525 20 90
- Київська міська клінічна лікарня №18 – (044) 293 24 28; 050 711 89 63
- Олександрівська клінічна лікарня м. Києва – 050 939 89 93
- Київський міський клінічний онкологічний центр – 067 703 60 70