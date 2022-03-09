У Київському міському клінічному онкологічному центрі створена гаряча лінія для консультацій онкохворих пацієнтів та їхніх родичів за телефоном: (044) 365 07 62. Звертатися можна щодня з 10.00 до 13.00.

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

За її словами, Центр продовжує надавати допомогу онкохворим. Зокрема, працює відділення для проведення амбулаторної хіміотерапії денного перебування на 20 ліжко-місць. А також паліативне відділення на 20 ліжок для невиліковних онкологічних хворих.

– Хочу нагадати, що на сьогодні в столиці працюють, ні на годину не припиняючи прийом, низка паліативних відділень. Перебування у них безкоштовне, – зазначила Валентина Гінзбург.

Контактні телефони паліативних відділень комунальних медичних установ Києва: