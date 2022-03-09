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Для пацієнтів та їхніх родичів: у київському онкоцентрі створена гаряча лінія

9 Березня 2022, 11:21
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
онкология
Джерело: Depositphotos

У Київському міському клінічному онкологічному центрі створена гаряча лінія для консультацій онкохворих пацієнтів та їхніх родичів за телефоном: (044) 365 07 62. Звертатися можна щодня з 10.00 до 13.00.

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

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За її словами, Центр продовжує надавати допомогу онкохворим. Зокрема, працює відділення для проведення амбулаторної хіміотерапії денного перебування на 20 ліжко-місць. А також паліативне відділення на 20 ліжок для невиліковних онкологічних хворих.

– Хочу нагадати, що на сьогодні в столиці працюють, ні на годину не припиняючи прийом, низка паліативних відділень. Перебування у них безкоштовне, – зазначила Валентина Гінзбург.

Контактні телефони паліативних відділень комунальних медичних установ Києва:

  • Київська міська клінічна лікарня №2 – 099 338 50 38
  • Київська міська клінічна лікарня № 6 – (044) 497 79 49
  • Київська міська клінічна лікарня №10 – (044) 525 20 90
  • Київська міська клінічна лікарня №18 – (044) 293 24 28; 050 711 89 63
  • Олександрівська клінічна лікарня м. Києва – 050 939 89 93
  • Київський міський клінічний онкологічний центр – 067 703 60 70

Джерело
КМДА
Теги
гаряча лінія , КМДА , Онкологія , Паліативна допомога
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