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Для пациентов и их родственников: в киевском онкоцентре создана горячая линия

9 марта 2022, 11:21
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
онкология
Источник: Depositphotos

В Киевском городском клиническом онкологическом центре создана горячая линия для консультаций онкобольных пациентов и их родственников по телефону: (044) 365 07 62. Обращаться можно ежедневно с 10.00 до 13.00.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

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По ее словам, Центр продолжает оказывать помощь онкобольным. В частности, работает отделение для проведения амбулаторной химиотерапии дневного пребывания на 20 койко-мест. А также паллиативное отделение на 20 коек для неизлечимых онкологических больных.

— Хочу напомнить, что на сегодняшний день в столице работают, ни на час не прекращая прием, шест паллиативных отделений. Пребывание у них бесплатное, — отметила Валентина Гинзбург.

Контактные телефоны паллиативных отделений коммунальных медицинских учреждений Киева:

  • Киевская городская клиническая больница №2 — 099 338 50 38
  • Киевская городская клиническая больница №6 — (044) 497 79 49
  • Киевская городская клиническая больница №10 — (044) 525 20 90
  • Киевская городская клиническая больница №18 — (044) 293 24 28; 050 711 89 63
  • Александровская клиническая больница г. Киева — 050 939 89 93

Источник
КГГА
Теги
гаряча лінія , КГГА , Онкология , Паліативна допомога
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