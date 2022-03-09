В Киевском городском клиническом онкологическом центре создана горячая линия для консультаций онкобольных пациентов и их родственников по телефону: (044) 365 07 62. Обращаться можно ежедневно с 10.00 до 13.00.
Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.
По ее словам, Центр продолжает оказывать помощь онкобольным. В частности, работает отделение для проведения амбулаторной химиотерапии дневного пребывания на 20 койко-мест. А также паллиативное отделение на 20 коек для неизлечимых онкологических больных.
— Хочу напомнить, что на сегодняшний день в столице работают, ни на час не прекращая прием, шест паллиативных отделений. Пребывание у них бесплатное, — отметила Валентина Гинзбург.
Контактные телефоны паллиативных отделений коммунальных медицинских учреждений Киева:
- Киевская городская клиническая больница №2 — 099 338 50 38
- Киевская городская клиническая больница №6 — (044) 497 79 49
- Киевская городская клиническая больница №10 — (044) 525 20 90
- Киевская городская клиническая больница №18 — (044) 293 24 28; 050 711 89 63
- Александровская клиническая больница г. Киева — 050 939 89 93