После вынужденного закрытия в связи со вторжением российских оккупантов на территорию Украины и введением комендантского часа многие аптеки Украины возобновляют свою работу. Сегодня, 28 февраля, там выстроились огромные очереди.
Так, по сообщению КП Фармация, по состоянию на 12.00 понедельника в разных районах Киева были открыты 37 аптек сети. В большинстве из них в рамках программы реимбурсации можно приобрести инсулин.
В столицы также открыты аптеки сети Бажаємо здоров’я.
Аптечная сеть Аптека доброго дня на своем сайте сообщила об открытии в понедельник, 28 февраля, 271 аптеки:
- 151 — Аптека доброго дня
- 107 — Перша соціальна аптека
- 13 — Київ фарм.
По информации сервиса Liki24, на утро понедельника работало 1 100 аптек-партнеров этого сервиса.
По активной ссылке можно открыть карту работающих аптек.
Министерство здравоохранения Украины обратилось ко всем работникам аптечных учреждений страны — по возможности выходить на работу, давая тем самым тысячам украинцев возможность приобрести жизненно важные для них лекарства.