Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Фото Актуально

Многие аптеки Киева и Украины открыли двери для покупателей – онлай-карта

28 февраля 2022, 15:57
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Многие аптеки Киева и Украины открыли двери для покупателей – онлай-карта

После вынужденного закрытия в связи со вторжением российских оккупантов на территорию Украины и введением комендантского часа многие аптеки Украины возобновляют свою работу. Сегодня, 28 февраля, там выстроились огромные очереди.

Так, по сообщению КП Фармация, по состоянию на 12.00 понедельника в разных районах Киева были открыты 37 аптек сети. В большинстве из них в рамках программы реимбурсации можно приобрести инсулин.

В столицы также открыты аптеки сети Бажаємо здоров’я.

Аптечная сеть Аптека доброго дня на своем сайте сообщила об открытии в понедельник, 28 февраля, 271 аптеки:

  • 151 — Аптека доброго дня
  • 107 — Перша соціальна аптека
  • 13 — Київ фарм.

По информации сервиса Liki24, на утро понедельника работало 1 100 аптек-партнеров этого сервиса.

По активной ссылке можно открыть карту работающих аптек.

Читайте также:
роды пологиДома или в убежище. Как родить ребенка самостоятельно во время войны

Министерство здравоохранения Украины обратилось ко всем работникам аптечных учреждений страны — по возможности выходить на работу, давая тем самым тысячам украинцев возможность приобрести жизненно важные для них лекарства.

Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Війна в Україні , Ліки
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь