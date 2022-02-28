После вынужденного закрытия в связи со вторжением российских оккупантов на территорию Украины и введением комендантского часа многие аптеки Украины возобновляют свою работу. Сегодня, 28 февраля, там выстроились огромные очереди.

Так, по сообщению КП Фармация, по состоянию на 12.00 понедельника в разных районах Киева были открыты 37 аптек сети. В большинстве из них в рамках программы реимбурсации можно приобрести инсулин.

В столицы также открыты аптеки сети Бажаємо здоров’я.

Аптечная сеть Аптека доброго дня на своем сайте сообщила об открытии в понедельник, 28 февраля, 271 аптеки:

151 — Аптека доброго дня

107 — Перша соціальна аптека

13 — Київ фарм.

По информации сервиса Liki24, на утро понедельника работало 1 100 аптек-партнеров этого сервиса.

По активной ссылке можно открыть карту работающих аптек.

Министерство здравоохранения Украины обратилось ко всем работникам аптечных учреждений страны — по возможности выходить на работу, давая тем самым тысячам украинцев возможность приобрести жизненно важные для них лекарства.