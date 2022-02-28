Министерство здравоохранения Украины обратилось ко всем работникам аптечных учреждений страны, по возможности, выходить на работу, давая тем самым тысячам украинцев возможность приобрести жизненно важные для них лекарства.

Обращение Минздрава к работникам аптек

Сегодня мы живем в состоянии войны, и каждый должен выполнять свою важную миссию. На работников системы здравоохранения возложена ответственная задача — от вас зависит, получат ли украинцы жизненно важные для них лекарства. От вас зависит, будут ли в аптечке жаропонижающие и противоаллергические препараты, получат ли пациенты инсулин.

Сейчас нет никаких ограничений в работе аптек. Они могут не работать только в том случае, если их работники отказались выходить на работу. Минздрав призывает владельцев и работников аптек брать пример с наших медиков, которые на передовой под пулями спасают раненых.

Вместе с тем заметим, что аптечные пункты в больницах работают. Действительно, могут быть с логистикой, но над этим работаем.

Пожалуйста, выходите на работу, ведь вы — часть медицинской системы Украины. Сегодня Минздрав делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить лекарствами украинцев.

Работает контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19, который принимает звонки и запросы о критических потребностях от граждан и медицинских учреждений. Операторы зафиксируют ваше обращение и передадут для оперативного решения.

День и ночь работают волонтеры и международные организации, которые откликнулись на просьбу о помощи и сейчас пытаются закрыть все насущные потребности медицинской отрасли.

Однако все эти старания могут быть напрасны, если работники аптек просто не выйдут на работу. Пожалуйста, будьте и в дальнейшем надежным тылом для Украины, выходите на работу. Сейчас как никогда нужно ваши мужество, сила и отвага.