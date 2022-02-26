Когда украинские военные ведут упорные бои против оккупантов, медики также на переднем крае. Они борются за жизнь и здоровье бойцов и гражданского населения страны.

Министерство здравоохранения Украины совместно с Красным крестом Украины открывает специальный счет для помощи учреждениям здравоохранения.

Каждый может приобщиться к этому делу. На этот счет каждый желающий, каждое предприятие и организация Украины и зарубежные друзья нашей страны могут перечислить посильную финансовую помощь для поддержки больниц в это сложное время.

Реквизиты Красного Креста Украины для помощи есть по ссылке: https://bit.ly/3hoA67j

Также Минздрав предоставляет перечень проверенных благотворительных организаций, собирающих средства для поддержки медиков:

Благотворительный фонд Корпорация монстров

Крылья Надежды

Международный благотворительный фонд Здоровья украинского народа.

Их реквизиты также можно найти по ссылке: https://bit.ly/3hoA67j

Все средства будут направлены на обеспечение нужд больниц и заведений экстренной медицинской помощи, которые первыми оказывают помощь раненым и ведут борьбу за жизнь и здоровье украинцев.

Кровь в больницах и госпиталях необходима всегда. Но сейчас лечебные учреждения особенно нуждаются в цельной крови и ее компонентах. Особенно редких групп и с отрицательным резусом. Институт сердца в Киеве обратился к гражданам с просьбой сдавать кровь для раненых!