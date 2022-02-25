Кров у лікарнях та шпиталях потрібна завжди. Але зараз лікувальні заклади особливо потребують цільної крові та її компонентів. Особливо рідкісних груп та з негативним резусом.

У Києві зараз небагато поранених, переважно вони перебувають ближче до місць бойових дій. І люди, які живуть у тих краях, масово здають кров для наших захисників.

Інститут серця у Києві звернувся до громадян із проханням здавати кров для передачі до госпіталю прикордонників.

У цьому лікувальному закладі вже готові до розвитку драматичних подій та потоку поранених, які потребуватимуть медичної допомоги.

– У нас уже сформовані запаси крові всіх груп, зокрема й рідкісні, але зараз такий час, що ми маємо підтримувати одне одного та допомагати. Ми передаємо кров лікувальним закладам, які її потребують, – сказала завідувачка відділення трансфузіології Вікторія Горобець. – Зокрема, і госпіталю прикордонників. Сьогодні вже здали кров 30 людей.

Вікторія Горобець сказала, що всі охочі здавати кров можуть моніторити інформацію про те, які групи потрібні і коли. Для цього можна приходити за адресою: Київ, вул. Братиславська, 5 А, телефонувати до інституту або переглядати його сайт.

На своїй сторінці у Facebook директор інституту серця Борис Тодуров розповів, що запаси крові в інституті достатні, але відділу трансфузіології необхідні два-три генератори на випадок відключення електрики, щоб підтримувати роботу холодильників, у яких зберігається кров.