Кровь больницах и госпиталях нужна всегда. Но сейчас лечебные учреждения особенно нуждаются в цельной крови и ее компонентах. Особенно в редких группах и с отрицательным резусом.

Институт сердца в Киеве обратился к гражданам с просьбой сдавать кровь для передачи в госпиталь пограничников.

В этом лечебном учреждении уже готовы к развитию драматических событий и потоку раненых, нуждающихся в медицинской помощи.

— У нас уже сформированы запасы крови всех групп, в том числе и редкие, но сейчас такое время, что мы должны поддерживать друг друга и помогать. Мы передаем кровь лечебным учреждениям, которые в ней нуждаются, — сказала заведующая отделением трансфузиологии Виктория Горобец. — В частности и госпиталю пограничников. Сегодня уже сдали кровь 30 человек.

Виктория Горобец сказала, что все желающие сдавать кровь могут мониторить информацию о том, какие группы нужны и когда. Для этого можно приходить по адресу: Киев, ул. Братиславская, 5 а, звонить в институт или просматривать его сайт.

В Киеве сейчас немного раненых, в основном они находятся ближе к местам боевых действий. И люди, которые живут в тех краях массово сдают кровь для наших защитников.

На своей страничке в Facebook директор института сердца Борис Тодуров рассказал, что запасы крови достаточны, но отделению трансфузиологии необходимы два-три генератора на случай отключения электричества, чтобы поддерживать работу холодильников в которых хранится кровь.