Коли українські військові ведуть запеклі бої проти окупантів, медики також на передньому краї. Вони борються за життя та здоров’я бійців та цивільного населення країни.

Міністерство охорони здоров’я України спільно з Червоним хрестом України відкриває спеціальний рахунок для допомоги закладам охорони здоров’я.

Кожен може долучитися до цієї справи. На цей рахунок кожен охочий, кожне підприємство та організація з України та закордонні друзі нашої країни можуть перерахувати посильну фінансову допомогу для підтримки лікарень у цей складний час.

Реквізити Червоного Хреста України для допомоги є за посиланням: https://bit.ly/3hoA67j

Також МОЗ надає перелік перевірених благодійних організацій, які збирають кошти для підтримки медиків:

Благодійний Фонд Корпорація монстрів

Крила Надії

Міжнародний благодійний фонд Здоров’я українського народу.

Їх реквізити для допомоги також можна знайти за посиланням: https://bit.ly/3hoA67j

Всі кошти будуть направлені на забезпечення потреб лікарень та закладів екстреної медичної допомоги, які першими надають допомогу пораненим та ведуть боротьбу за життя та здоров’я українців.

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