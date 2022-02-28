Міністерство охорони здоров’я України звернулося до всіх працівників аптечних установ країни, по можливості, виходити на роботу, даючи тим самим тисячам українців можливість придбати життєво важливі для них ліки.

Звернення МОЗ до працівників аптек

Сьогодні ми живемо у стані війни, і кожен має виконувати свою важливу місію. На працівників системи охорони здоров’я покладене відповідальне завдання – від вас залежить, чи отримають українці життєво важливі для них ліки. Від вас залежить, чи буде в аптечці жарознижувальні та протиалергійні препарати, чи отримають пацієнти інсулін.

Зараз немає жодних обмежень у роботі аптек. Вони можуть не працювати лише у тому разі, якщо їхні працівники відмовилися виходити на роботу. МОЗ закликає власників та працівників аптек брати приклад з наших медиків, які на передовій під кулями рятують поранених.

Водночас зауважимо, що аптечні пункти у лікарнях працюють. Так, можуть траплятися проблеми з логістикою, але над цим також працюємо.

Будь ласка, виходьте на роботу, адже ви – частина медичної системи України. Сьогодні МОЗ робить усе можливе і неможливе, щоб забезпечити ліками українців.

Працює контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19, який приймає дзвінки та запити щодо критичних потреб від громадян та медичних закладів. Оператори зафіксують ваше звернення та передадуть для оперативного вирішення.

День і ніч працюють волонтери та міжнародні організації, які відгукнулись на прохання про допомогу та зараз намагаються закрити всі нагальні потреби медичної галузі.

Проте всі ці старання можуть бути даремні, якщо працівники аптек просто не вийдуть на роботу. Будь ласка, будьте й надалі надійним тилом для України, виходьте на роботу. Зараз як ніколи потрібна ваша мужність, сила та відвага.