Покращення здоров’я серця, кісток, кишківника, зміцнення імунітету, зменшення ризику запалень та навіть тривожних розладів. Усі ці можливості приписують квашеній капусті.

Однак, як виявилося, наразі немає жодного дослідження на людях, яке б показало прямий зв’язок між будь-яким із перерахованих плюсів і вживанням самої квашеної капусти.

Чим багата квашена капуста

Є безліч наукових досліджень, які підтверджують користь ферментованих продуктів (квашена капуста до них належить). Учені довели, що дієти, багаті клітковиною або пробіотиками (це й про квашену капусту), знижують ризик серцевих захворювань і знижують рівень холестерину в крові.

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Крім того, доведено, що пробіотики можуть полегшити симптоми різних захворювань — від серйозних інфекцій до звичайної застуди — і сприяють швидшому одужанню.

Не можна не згадати, що квашена капуста багата вітаміном С, одна порція капусти забезпечує 23-28% рекомендованої денної норми цього вітаміну.

Дослідники, що вивчали можливості вітаміну K2 (а квашена капуста — справжнє джерело цього вітаміну), напряму пов’язують його з покращенням здоров’я артерій.

Учені довели, що цей же вітамін сприяє зміцненню кісток, допомагаючи краще засвоювати кальцій. Люди з остеопорозом мають на 60-81% менше шансів отримати переломи кісток, якщо вони регулярно приймають добавки з вітаміном K2.

Квашена капуста – проти раку

Існують деякі докази того, що дієта з високим вмістом білокачанної або квашеної капусти знижує ризик деяких видів раку.

В одному з досліджень вивчалася роль антиоксидантів та інших рослинних поживних речовин, що містяться у квашеній капусті, у запобіганні пошкодженню клітин, яке може призвести до раку.

Дослідники виявили, що жінки, які їли щотижня більше трьох порцій капусти, зокрема квашеної, мали на 72% менше шансів захворіти на рак молочної залози порівняно з тими, хто їв 1,5 порції або менше.

Однак для того, щоб зрозуміти, що стоїть за цими висновками, необхідно провести набагато більше досліджень.

Попри це дієтологи називають квашену капусту універсальним корисним продуктом при серцево-судинних захворюваннях, хронічних запаленнях, хворобах кісток, зниженні імунітету і навіть для профілактики онкологічних захворювань.

І, схоже, вони таки мають рацію.

Що таке жива квашена капуста

Квашена капуста зазвичай складається лише з двох інгредієнтів: нашаткованої капусти та солі. Традиційно цей процес передбачає бродіння капусти за рахунок природних бактерій. Це, так звана, жива капуста. І всі вищеперераховані оздоровчі властивості характерні саме для неї.

Комерційні виробники можуть використовувати власні закваски для бродіння, а ще – цукор і інші добавки. Це вже не може називатися живим продуктом.

Кому не варто вживати квашену капусту

Якщо у вас високий кров’яний тиск або ви дотримуєтеся дієти з низьким вмістом натрію, квашена капуста може бути не найкращим вибором для вас. І хоч в одній порції капусти міститься менше 1 тис. мг натрію, усе ж варто порадитися з лікарем.

Квашена капуста містить високий рівень тираміну. Тирамін може небезпечно взаємодіяти з інгібіторами моноаміноксидази (МАО), класом препаратів, які використовуються для лікування тривоги та депресії.

Якщо ви приймаєте інгібітори МАО, поговоріть зі своїм лікарем, перш ніж додавати квашену капусту до свого раціону.

У квашеній капусті багато гістаміну, який може бути відповідальним за проблеми з травленням і викликати схожі на алергію симптоми у деяких людей.

Цілком можливо, що вживання квашеної капусти може викликати або погіршити ці реакції.

Джерело: Zoe