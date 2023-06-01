Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, у поєднанні з якими продуктами краще їсти сир, щоб краще засвоювався кальцій.

– Щоб кальцій із сиру засвоювався добре, потрібні вітаміни D3, магній і фосфор. Усі ці елементи містить сам сир, – каже Людмила Сердюк.

За словами медика, поліпшити засвоєння кальцію з сиру допоможе поєднання його з горіхами. Ідеально підходять фісташки, мигдаль, кедрові та волоські горіхи, фундук.

– На смак ці продукти також відмінно поєднуються один з одним, – зазначає терапевт.

Щодо часу доби, то, за словами сімейної лікарки, сир ліпше їсти вранці або в першій половині дня.