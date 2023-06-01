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Смачно і корисно: лікарка розповіла, з чим їсти сир, щоб кальцій краще засвоювався

1 Червня 2023, 11:32
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я Людмила Сердюк лікар-терапевт, сімейний лікар
сир, творог
Джерело: Depositphotos

Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, у поєднанні з якими продуктами краще їсти сир, щоб краще засвоювався кальцій.

– Щоб кальцій із сиру засвоювався добре, потрібні вітаміни D3, магній і фосфор. Усі ці елементи містить сам сир, – каже Людмила Сердюк.

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За словами медика, поліпшити засвоєння кальцію з сиру допоможе поєднання його з горіхами. Ідеально підходять фісташки, мигдаль, кедрові та волоські горіхи, фундук.

– На смак ці продукти також відмінно поєднуються один з одним, – зазначає терапевт.

Щодо часу доби, то, за словами сімейної лікарки, сир ліпше їсти вранці або в першій половині дня.

Теги
Здорове харчування поради лікаря Сир
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