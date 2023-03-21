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Їжа

Смачні сирники в мультиварці: швидкі рецепти

21 Березня 2023, 19:00
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
Як приготувати сирники
Джерело: Unsplash

Сирники – один із найпростіших десертних рецептів. Звичайне приготування страви займає близько 20 хвилин. Їх можна готувати за допомогою сковорідки, духовки і навіть мультиварки.

Факти ICTV розповідають, як приготувати смачні сирники в мультиварці.

Рецепти сирників у мультиварці

Класичні сирники в мультиварці

Інгредієнти

  • 250 г сиру (середня жирність);
  • 50 г пшеничного борошна;
  • яйце;
  • 2 ст. л. цукру;
  • щіпка солі;
  • щіпка ванільного цукру.

Спосіб приготування

  1. Протріть сир через дрібне сито.
  2. Вбийте яйце.
  3. Додайте ванільний і звичайний цукор, сіль.
  4. Просійте борошно і додайте в масу.
  5. Сформуйте форму й обсмажте на режимі “Смаження” з обох боків.

Сирники з манкою

Інгредієнти

  • 220 г жирного сиру;
  • 2 ст. л. борошна;
  • 2 ст. л. цукру;
  • 1 ст.л. манної крупи;
  • щіпка ванільного цукру.

Спосіб приготування

  1. Змішайте манну крупу з борошном.
  2. Додайте ванільний і звичайний цукор.
  3. Збийте яйце і додайте в масу.
  4. Змішайте масу з сиром.
  5. Сформуйте сирники й обсмажте в режимі “Випічка”.

Сирники без яєць

Інгредієнти

  • 260 г сиру;
  • дрібка солі;
  • 1 ч. л. цукру;
  • 1 ст. л. пшеничного борошна.

Спосіб приготування

  1. Змішайте всі інгредієнти до однорідної маси.
  2. Сформуйте ковбаску і поріжте кільцями.
  3. Кожен сирник обкачайте в борошні.
  4. Обсмажте в режимі “Смаження” або “Випічка” з обох боків.
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