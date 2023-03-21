Сирники – один із найпростіших десертних рецептів. Звичайне приготування страви займає близько 20 хвилин. Їх можна готувати за допомогою сковорідки, духовки і навіть мультиварки.
Факти ICTV розповідають, як приготувати смачні сирники в мультиварці.
Рецепти сирників у мультиварці
Класичні сирники в мультиварці
Інгредієнти
- 250 г сиру (середня жирність);
- 50 г пшеничного борошна;
- яйце;
- 2 ст. л. цукру;
- щіпка солі;
- щіпка ванільного цукру.
Спосіб приготування
- Протріть сир через дрібне сито.
- Вбийте яйце.
- Додайте ванільний і звичайний цукор, сіль.
- Просійте борошно і додайте в масу.
- Сформуйте форму й обсмажте на режимі “Смаження” з обох боків.
Сирники з манкою
Інгредієнти
- 220 г жирного сиру;
- 2 ст. л. борошна;
- 2 ст. л. цукру;
- 1 ст.л. манної крупи;
- щіпка ванільного цукру.
Спосіб приготування
- Змішайте манну крупу з борошном.
- Додайте ванільний і звичайний цукор.
- Збийте яйце і додайте в масу.
- Змішайте масу з сиром.
- Сформуйте сирники й обсмажте в режимі “Випічка”.
Сирники без яєць
Інгредієнти
- 260 г сиру;
- дрібка солі;
- 1 ч. л. цукру;
- 1 ст. л. пшеничного борошна.
Спосіб приготування
- Змішайте всі інгредієнти до однорідної маси.
- Сформуйте ковбаску і поріжте кільцями.
- Кожен сирник обкачайте в борошні.
- Обсмажте в режимі “Смаження” або “Випічка” з обох боків.
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