21 Березня 2023, 19:00 Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV

Сирники – один із найпростіших десертних рецептів. Звичайне приготування страви займає близько 20 хвилин. Їх можна готувати за допомогою сковорідки, духовки і навіть мультиварки. Факти ICTV розповідають, як приготувати смачні сирники в мультиварці. Рецепти сирників у мультиварці Класичні сирники в мультиварці Інгредієнти 250 г сиру (середня жирність);

50 г пшеничного борошна;

яйце;

2 ст. л. цукру;

щіпка солі;

щіпка ванільного цукру. Спосіб приготування Протріть сир через дрібне сито. Вбийте яйце. Додайте ванільний і звичайний цукор, сіль. Просійте борошно і додайте в масу. Сформуйте форму й обсмажте на режимі “Смаження” з обох боків. Сирники з манкою Інгредієнти 220 г жирного сиру;

2 ст. л. борошна;

2 ст. л. цукру;

1 ст.л. манної крупи;

щіпка ванільного цукру. Спосіб приготування Змішайте манну крупу з борошном. Додайте ванільний і звичайний цукор. Збийте яйце і додайте в масу. Змішайте масу з сиром. Сформуйте сирники й обсмажте в режимі “Випічка”. Сирники без яєць Інгредієнти 260 г сиру;

дрібка солі;

1 ч. л. цукру;

1 ст. л. пшеничного борошна. Спосіб приготування Змішайте всі інгредієнти до однорідної маси. Сформуйте ковбаску і поріжте кільцями. Кожен сирник обкачайте в борошні. Обсмажте в режимі “Смаження” або “Випічка” з обох боків. Читайте також: Ідеальна страва для тих, хто худне: дієтична курка в мультиварці Зараз дивляться

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