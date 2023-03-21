На дієтичному харчуванні або схудненні часто готують куряче філе на пару в мультиварці. М’ясо виходить ніжним та ароматним. Секрет криється в тому, що попередньо його необхідно замаринувати.

В страву не додають сіль, але м’ясо маринується в соєвому соусі з додаванням часничку і лимонного соку, тому смак буде цікавим та доволі насиченим. Дієтична курка в мультиварці – рецепт читайте в матеріалі.

Дієтична курка в мультиварці: покроковий рецепт

Інгредієнти:

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1 шт – філе куряче;

1 пакетик суміші сушених кропу і петрушки;

2 ст. л соєвого соусу;

щіпка червоного перцю;

4 ч. л пісного масла;

1 зубчик часнику;

1 ст. л лимонного соку;

2 щіпки перцю чорного.

Спосіб приготування: