На дієтичному харчуванні або схудненні часто готують куряче філе на пару в мультиварці. М’ясо виходить ніжним та ароматним. Секрет криється в тому, що попередньо його необхідно замаринувати.
В страву не додають сіль, але м’ясо маринується в соєвому соусі з додаванням часничку і лимонного соку, тому смак буде цікавим та доволі насиченим. Дієтична курка в мультиварці – рецепт читайте в матеріалі.
Дієтична курка в мультиварці: покроковий рецепт
Інгредієнти:
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- 1 шт – філе куряче;
- 1 пакетик суміші сушених кропу і петрушки;
- 2 ст. л соєвого соусу;
- щіпка червоного перцю;
- 4 ч. л пісного масла;
- 1 зубчик часнику;
- 1 ст. л лимонного соку;
- 2 щіпки перцю чорного.
Спосіб приготування:
- Філе промийте, обсушіть. Акуратно розріжте на дві половини поперек.
- Перемішайте масло з соєвим соусом, лимонним соком.
- Додайте туди чавлений часник, два види перцю, сушену зелень.
- Замаринуйте філе в отриманому соусі на годину.
- У чашу мультиварки налийте води (її має бути більша частина обсягу чаші.
- Встановіть решітку для готування.
- Потім кладіть м’ясо. Готуйте на режимі Пар 30 хв.