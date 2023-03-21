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Їжа

Ідеальна страва для тих, хто худне: дієтична курка в мультиварці

21 Березня 2023, 14:45
Анна Голішевська Редакторка сайту
Філе
Джерело: Unsplash

На дієтичному харчуванні або схудненні часто готують куряче філе на пару в мультиварці. М’ясо виходить ніжним та ароматним. Секрет криється в тому, що попередньо його необхідно замаринувати.

В страву не додають сіль, але м’ясо маринується в соєвому соусі з додаванням часничку і лимонного соку, тому смак буде цікавим та доволі насиченим. Дієтична курка в мультиварці –  рецепт читайте в матеріалі.

Дієтична курка в мультиварці: покроковий рецепт

Інгредієнти:

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  • 1 шт – філе куряче;
  • 1 пакетик суміші сушених кропу і петрушки;
  • 2 ст. л соєвого соусу;
  • щіпка червоного перцю;
  • 4 ч. л пісного масла;
  • 1 зубчик часнику;
  • 1 ст. л лимонного соку;
  • 2 щіпки перцю чорного.

Спосіб приготування:

  1. Філе промийте, обсушіть. Акуратно розріжте на дві половини поперек.
  2. Перемішайте масло з соєвим соусом, лимонним соком.
  3. Додайте туди чавлений часник, два види перцю, сушену зелень.
  4. Замаринуйте філе в отриманому соусі на годину.
  5. У чашу мультиварки налийте води (її має бути більша частина обсягу чаші.
  6. Встановіть решітку для готування.
  7. Потім кладіть м’ясо. Готуйте на режимі Пар 30 хв.
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Здорове харчування Кулінарні рецепти Рецепт
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