З курячого філе можна приготувати низку дієтичних та смачних страв – рулети, сосиски та навіть нагетси.
Факти ICTV зібрали рецепти корисних страв.
Дієтичні курячі сосиски
Інгредієнти
- 400 г курячого філе
- 1 яйце
- 80 г води
- сіль, перець та спеції
Приготування
- Зробити фарш з курячого філе.
- Додати всі інгредієнти, перемішати.
- Викласти фарш на плівку (2 ст. ложки на 1 сосиску). Згорнути трубочкою, зав’язати кінці.
- Варити до готовності 15 хвивлин.
- Забрати плівку, обсмажити сосиски на грилі. Можна запекти їх в духовці.
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Низькокалорійні курячі нагетси
Інгредієнти
- 400 г курячого філе
- 1 ст. кефіру 1%
- 40 г вівсяних висівок
- мелена паприка
- сіль, спеції за смаком
Приготування
- Помити куряче філе, нарізати тонкими порційними шматочками.
- Замаринувати його в кефірі з сіллю і спеціями. Поставити в холодильник на 1,5-2 години.
- Приготувати паніровку. Для цього змішати вівсяні висівки з паприкою.
- Обваляти шматочки м’яса у вівсяній паніровці, викласти на деко і поставити в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20 хвилин.
- Подавати з томатним соусом з додаванням зелені і часнику.
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Куряче філе з огірком та фетою
Інгредієнти
- 400 г курячого філе
- 1 середній маринований огірок
- 50 г фети
- 1 зубчик часнику
- перець чілі
- сіль, спеції
Приготування
- Огірки та фету нарізати кубиком. Додати дрібно нарізаний часник та перець чілі. Перемішати.
- Куряче філе розрізати по середині, але не до кінця (зробити кишеню).
- Натерти м’ясо сіллю та спеціями.
- Фарширувати та закріпити зубочистками.
- На добре розігрітій пательні обсмажити 3-4 хвилини з кожного боку та запекти у фользі 35-40 хвилин за температури 200 градусів (можна взагалі відмовитися від обсмажування, а приготувати страву у духовці).
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Усі ці корисні страви будуть чудовим доповненням до новорічного столу.