26 Грудня 2021, 08:30 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

З курячого філе можна приготувати низку дієтичних та смачних страв – рулети, сосиски та навіть нагетси. Факти ICTV зібрали рецепти корисних страв. Дієтичні курячі сосиски Інгредієнти 400 г курячого філе

1 яйце

80 г води

сіль, перець та спеції Читайте також: Дієтичне меню на Новий рік 2022. Як приготувати корисні салати, холодець та десерти Приготування Зробити фарш з курячого філе. Додати всі інгредієнти, перемішати. Викласти фарш на плівку (2 ст. ложки на 1 сосиску). Згорнути трубочкою, зав’язати кінці. Варити до готовності 15 хвивлин. Забрати плівку, обсмажити сосиски на грилі. Можна запекти їх в духовці. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Ratsievs`ka (@irina.ratsievska) Низькокалорійні курячі нагетси Інгредієнти 400 г курячого філе

1 ст. кефіру 1%

40 г вівсяних висівок

мелена паприка

сіль, спеції за смаком Приготування Помити куряче філе, нарізати тонкими порційними шматочками. Замаринувати його в кефірі з сіллю і спеціями. Поставити в холодильник на 1,5-2 години. Приготувати паніровку. Для цього змішати вівсяні висівки з паприкою. Обваляти шматочки м’яса у вівсяній паніровці, викласти на деко і поставити в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20 хвилин. Подавати з томатним соусом з додаванням зелені і часнику. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????НУТРИЦІОЛОГ????ПП????ЗОЖ????МЕНЮ (@alla_ppfood) Куряче філе з огірком та фетою Інгредієнти 400 г курячого філе

1 середній маринований огірок

50 г фети

1 зубчик часнику

перець чілі

сіль, спеції Читайте також: Без майонеза – як приготувати корисні олів’є, шубу та мімозу Приготування Огірки та фету нарізати кубиком. Додати дрібно нарізаний часник та перець чілі. Перемішати. Куряче філе розрізати по середині, але не до кінця (зробити кишеню). Натерти м’ясо сіллю та спеціями. Фарширувати та закріпити зубочистками. На добре розігрітій пательні обсмажити 3-4 хвилини з кожного боку та запекти у фользі 35-40 хвилин за температури 200 градусів (можна взагалі відмовитися від обсмажування, а приготувати страву у духовці). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Lysak (@an.lysak) Усі ці корисні страви будуть чудовим доповненням до новорічного столу.

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.