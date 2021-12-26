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Сосиски, наггетсы и рулеты: диетические блюда из куриного филе

26 декабря 2021, 08:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
куриное филе

Из куриного филе можно приготовить ряд диетических и вкусных блюд – рулеты, сосиски и даже наггетсы.

Факты ICTV собрали рецепты полезных блюд.

Диетические куриные сосиски

Ингредиенты

  • 400 г куриного филе
  • 1 яйцо
  • 80 г воды
  • соль, перец и специи
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Приготовление

  1. Сделать фарш из куриного филе.
  2. Добавить все ингредиенты, перемешать.
  3. Выложить фарш на пленку (2 ст. ложки на 1 сосиску). Свернуть трубочкой, завязать концы.
  4. Варить до готовности 15 минут.
  5. Убрать пленку, обжарить сосиски на гриле. Можно запечь их в духовке.

 

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Низкокалорийные куриные наггетсы

Ингредиенты

  • 400 г куриного филе
  • 1 ст. кефира 1%
  • 40 г овсяных отрубей
  • меленая паприка
  • соль, специи по вкусу

Приготовление

  1. Помыть куриное филе, порезать тонкими порционными кусочками.
  2. Замариновать его в кефире с солью и специями. Поставить в холодильник на 1,5-2 часа.
  3. Приготовить панировку. Для этого смешать овсяные отруби с паприкой.
  4. Обвалять кусочки мяса в овсяной панировке, выложить на противень и поставить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут.
  5. Подавать с томатным соусом с добавлением зелени и чеснока.

 

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Куриное филе с огурцом и фетой

Ингредиенты

  • 400 г куриного филе
  • 1 средний маринованный огурец
  • 50 г феты
  • 1 зубчик чеснока
  • перец чили
  • соль, специи
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Приготовление

  1. Огурцы и фету порезать кубиком. Добавить мелко нарезанный чеснок и перец чили. Перемешать.
  2. Куриное филе разрезать по середине, но не до конца (сделать карман).
  3. Натереть мясо солью и специями.
  4. Фаршировать и закрепить зубочистками.
  5. На хорошо разогретой сковороде обжарить 3-4 минут с каждой стороны и запечь в фольге 35-40 минут при температуре 200 градусов (можно вообще отказаться от обжаривания, а приготовить блюдо в духовке).

 

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Все эти полезные блюда будут отличным дополнением к новогоднему столу.

Теги
Диета , Здоровое питание
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