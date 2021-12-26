Из куриного филе можно приготовить ряд диетических и вкусных блюд – рулеты, сосиски и даже наггетсы.
Факты ICTV собрали рецепты полезных блюд.
Диетические куриные сосиски
Ингредиенты
- 400 г куриного филе
- 1 яйцо
- 80 г воды
- соль, перец и специи
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Приготовление
- Сделать фарш из куриного филе.
- Добавить все ингредиенты, перемешать.
- Выложить фарш на пленку (2 ст. ложки на 1 сосиску). Свернуть трубочкой, завязать концы.
- Варить до готовности 15 минут.
- Убрать пленку, обжарить сосиски на гриле. Можно запечь их в духовке.
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Низкокалорийные куриные наггетсы
Ингредиенты
- 400 г куриного филе
- 1 ст. кефира 1%
- 40 г овсяных отрубей
- меленая паприка
- соль, специи по вкусу
Приготовление
- Помыть куриное филе, порезать тонкими порционными кусочками.
- Замариновать его в кефире с солью и специями. Поставить в холодильник на 1,5-2 часа.
- Приготовить панировку. Для этого смешать овсяные отруби с паприкой.
- Обвалять кусочки мяса в овсяной панировке, выложить на противень и поставить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут.
- Подавать с томатным соусом с добавлением зелени и чеснока.
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Куриное филе с огурцом и фетой
Ингредиенты
- 400 г куриного филе
- 1 средний маринованный огурец
- 50 г феты
- 1 зубчик чеснока
- перец чили
- соль, специи
Приготовление
- Огурцы и фету порезать кубиком. Добавить мелко нарезанный чеснок и перец чили. Перемешать.
- Куриное филе разрезать по середине, но не до конца (сделать карман).
- Натереть мясо солью и специями.
- Фаршировать и закрепить зубочистками.
- На хорошо разогретой сковороде обжарить 3-4 минут с каждой стороны и запечь в фольге 35-40 минут при температуре 200 градусов (можно вообще отказаться от обжаривания, а приготовить блюдо в духовке).
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Все эти полезные блюда будут отличным дополнением к новогоднему столу.