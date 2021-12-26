26 декабря 2021, 08:30 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Из куриного филе можно приготовить ряд диетических и вкусных блюд – рулеты, сосиски и даже наггетсы. Факты ICTV собрали рецепты полезных блюд. Диетические куриные сосиски Ингредиенты 400 г куриного филе

1 яйцо

80 г воды

соль, перец и специи Читайте также: Диетическое меню на Новый год 2022. Как приготовить полезные салаты, холодец и десерты Приготовление Сделать фарш из куриного филе. Добавить все ингредиенты, перемешать. Выложить фарш на пленку (2 ст. ложки на 1 сосиску). Свернуть трубочкой, завязать концы. Варить до готовности 15 минут. Убрать пленку, обжарить сосиски на гриле. Можно запечь их в духовке. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Ratsievs`ka (@irina.ratsievska) Низкокалорийные куриные наггетсы Ингредиенты 400 г куриного филе

1 ст. кефира 1%

40 г овсяных отрубей

меленая паприка

соль, специи по вкусу Приготовление Помыть куриное филе, порезать тонкими порционными кусочками. Замариновать его в кефире с солью и специями. Поставить в холодильник на 1,5-2 часа. Приготовить панировку. Для этого смешать овсяные отруби с паприкой. Обвалять кусочки мяса в овсяной панировке, выложить на противень и поставить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут. Подавать с томатным соусом с добавлением зелени и чеснока. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????НУТРИЦІОЛОГ????ПП????ЗОЖ????МЕНЮ (@alla_ppfood) Куриное филе с огурцом и фетой Ингредиенты 400 г куриного филе

1 средний маринованный огурец

50 г феты

1 зубчик чеснока

перец чили

соль, специи Читайте также: Без майонеза — как приготовить полезные оливье, шубу и мимозу Приготовление Огурцы и фету порезать кубиком. Добавить мелко нарезанный чеснок и перец чили. Перемешать. Куриное филе разрезать по середине, но не до конца (сделать карман). Натереть мясо солью и специями. Фаршировать и закрепить зубочистками. На хорошо разогретой сковороде обжарить 3-4 минут с каждой стороны и запечь в фольге 35-40 минут при температуре 200 градусов (можно вообще отказаться от обжаривания, а приготовить блюдо в духовке). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Lysak (@an.lysak) Все эти полезные блюда будут отличным дополнением к новогоднему столу.

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