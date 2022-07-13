Твердый сыр не только имеет нежный вкус, но и содержит в себе кучу полезных микроэлементов и жиров. Именно они необходимы для нормального функционирования организма.
Однако качество магазинных сыров вызывает немало сомнений, поэтому лучше готовить его дома. Тем более, в домашних условиях можно приготовить любой вид сыра — адыгейский, плавленый, твердый, моцарелла, фета и тому подобное.
Как приготовить сыр из свежего молока в домашних условиях — читайте в нашем материале.
Рецепт сыра фета
Для приготовления различных видов сыра, соответственно, необходимы различные продуктовые наборы. Если говорить о сыре из молока — то выбор падает на фету.
Ингредиенты:
- молоко — один литр;
- соль по вкусу.
Для приготовления необходимо:
- Свежее молоко перелить в стеклянную тару и поставить в теплое место на несколько часов.
- Перелить молоко в кастрюлю и поставить в духовку при температуре 150º.
- Греть молоко стоит около 40-50 мин. Следите, чтобы оно не закипело.
- У вас должна получиться творожная масса — вылейте ее в дуршлаг, застеленный марлей.
- Марлю с творогом необходимо скрутить и подвесить, чтобы стекла лишняя сыворотка.
- Когда сыворотка прекратит выделяться, достаньте сыр из марли и посолите только с одной стороны.
- Присоленной стороной положите фету в любую форму, посолите сверху и приплюсните.
- Оставить фету при комнатной температуре на два-три часа.
- По истечению времени, поставьте в холодильник.
Вот и все! Натуральная фета готова!
Рецепт классического твердого сыра
Если вы не любите эксперименты, приготовьте обычный твердый сыр.
Ингредиенты:
- творог (желательно домашний) — 1 кг;
- молоко — 1,5 л;
- сода — 1 ч. л;
- соль — 1 ч. л.;
- яйцо;
- масло — 100 грр.
Приготовление:
- Положите творог в кастрюлю и залейте молоком.
- Варите на маленьком огне, пока сыр не начнет вязнуть.
- Переложите творог в дуршлаг, застеленный марлей и хорошенько отожмите.
- Добавьте другие ингредиенты — соль, соду, масло и яйцо.
- Перемешайте до однородности.
- Будущий сыр снова поставьте на огонь и варите около 10 мин. Запомните, чем дольше вы будете варить сыр, тем тверже он получится.
- Когда масса будет похожа на расплавленный сыр — снимайте с огня.
- Вылейте сыр в форму, застеленную пищевой пленкой, и охладите.
Сыр готов!