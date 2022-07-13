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Еда

Как приготовить сыр из свежего молока — два простых рецепта

13 июля 2022, 20:29
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как приготовить сыр из свежего молока — два простых рецепта
Источник: Depositphotos

Твердый сыр не только имеет нежный вкус, но и содержит в себе кучу полезных микроэлементов и жиров. Именно они необходимы для нормального функционирования организма.

Однако качество магазинных сыров вызывает немало сомнений, поэтому лучше готовить его дома. Тем более, в домашних условиях можно приготовить любой вид сыра — адыгейский, плавленый, твердый, моцарелла, фета и тому подобное.

Как приготовить сыр из свежего молока в домашних условиях — читайте в нашем материале.

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Рецепт сыра фета

Для приготовления различных видов сыра, соответственно, необходимы различные продуктовые наборы. Если говорить о сыре из молока — то выбор падает на фету.

Ингредиенты: 

  • молоко — один литр;
  • соль по вкусу.

Для приготовления необходимо:

  1. Свежее молоко перелить в стеклянную тару и поставить в теплое место на несколько часов.
  2. Перелить молоко в кастрюлю и поставить в духовку при температуре 150º.
  3. Греть молоко стоит около 40-50 мин. Следите, чтобы оно не закипело.
  4. У вас должна получиться творожная масса — вылейте ее в дуршлаг, застеленный марлей.
  5. Марлю с творогом необходимо скрутить и подвесить, чтобы стекла лишняя сыворотка.
  6. Когда сыворотка прекратит выделяться, достаньте сыр из марли и посолите только с одной стороны.
  7. Присоленной стороной положите фету в любую форму, посолите сверху и приплюсните.
  8. Оставить фету при комнатной температуре на два-три часа.
  9. По истечению времени, поставьте в холодильник.

Вот и все! Натуральная фета готова!

Рецепт классического твердого сыра

Если вы не любите эксперименты, приготовьте обычный твердый сыр.

Ингредиенты:

  • творог (желательно домашний) — 1 кг;
  • молоко — 1,5 л;
  • сода — 1 ч. л;
  • соль — 1 ч. л.;
  • яйцо;
  • масло — 100 грр.

Приготовление:

  1. Положите творог в кастрюлю и залейте молоком.
  2. Варите на маленьком огне, пока сыр не начнет вязнуть.
  3. Переложите творог в дуршлаг, застеленный марлей и хорошенько отожмите.
  4. Добавьте другие ингредиенты — соль, соду, масло и яйцо.
  5. Перемешайте до однородности.
  6. Будущий сыр снова поставьте на огонь и варите около 10 мин. Запомните, чем дольше вы будете варить сыр, тем тверже он получится.
  7. Когда масса будет похожа на расплавленный сыр — снимайте с огня.
  8. Вылейте сыр в форму, застеленную пищевой пленкой, и охладите.

Сыр готов!

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