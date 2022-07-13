Твердий сир не лише має ніжний смак, а й містить у собі купу корисних мікроелементів та жирів. Саме вони необхідні для нормального функціонування організму.
Однак якість магазинних сирів викликає чимало сумнівів, тому краще готувати його вдома. Тим паче, в домашніх умовах можна приготувати будь-який вид сиру – адигейський, плавлений, твердий, моцарела, фета тощо.
Як приготувати сир зі свіжого молока в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.
Рецепт сиру фета
Для приготування різних видів сиру, відповідно, необхідні різні продуктові набори. Якщо говорити про сир з молока – то вибір падає на фету.
Інгредієнти:
- молоко – один літр;
- сіль за смаком.
Приготування:
- Свіже молоко перелити у скляну тару та поставити у тепле місце на кілька годин.
- Перелити молоко у каструлю та поставити у духовку при температурі 150º.
- Гріти молоко варто близько 40-50 хв. Слідкуйте, аби воно не закипіло.
- У вас має вийти сирна маса – вилийте її у друшляк, застелений марлею.
- Марлю з сиром необхідно скрутити та підвісити, аби стекла зайва сироватка.
- Коли сироватка припинить виділятися, дістаньте сир з марлі та посоліть лише з одного боку.
- Присоленою стороною покладіть фету у будь-яку форму, посоліть зверху та приплюсніть.
- Залишити фету при кімнатній температурі на дві-три години.
- По закінченню часу поставте його у холодильник.
От і все! Натуральна фета готова!
Рецепт класичного твердого сиру
Якщо ви не полюбляєте експерименти, приготуйте звичайний твердий сир.
Інгредієнти:
- кисломолочний сир (бажано домашній) – 1 кг;
- молоко – 1,5 л;
- сода – 1 ч. л;
- сіль – 1 ч. л.;
- яйце;
- масло – 100 грр.
Приготування:
- Покладіть кисломолочний сир у каструлю та залийте молоком.
- Варіть на маленькому вогні, поки сир не почне в’язнути.
- Перекладіть сир у друшляк, застелений марлею та добряче відтисніть.
- Додайте інші інгредієнти – сіль, соду, масло та яйце.
- Перемішайте до однорідності.
- Майбутній сир знову поставте на вогонь та варіть близько 10 хв. Запам’ятайте, чим довше ви будете варити сир, тим твердіший він вийде.
- Коли маса буде схожа на розплавлений сир – знімайте з вогню.
- Вилийте сир у форму, застелену харчовою плівкою, та охолодіть.
Твердий сир готовий!