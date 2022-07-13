Твердий сир не лише має ніжний смак, а й містить у собі купу корисних мікроелементів та жирів. Саме вони необхідні для нормального функціонування організму.

Однак якість магазинних сирів викликає чимало сумнівів, тому краще готувати його вдома. Тим паче, в домашніх умовах можна приготувати будь-який вид сиру – адигейський, плавлений, твердий, моцарела, фета тощо.

Як приготувати сир зі свіжого молока в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Рецепт сиру фета

Для приготування різних видів сиру, відповідно, необхідні різні продуктові набори. Якщо говорити про сир з молока – то вибір падає на фету.

Інгредієнти:

молоко – один літр;

– один літр; сіль за смаком.

Приготування:

Свіже молоко перелити у скляну тару та поставити у тепле місце на кілька годин. Перелити молоко у каструлю та поставити у духовку при температурі 150º. Гріти молоко варто близько 40-50 хв. Слідкуйте, аби воно не закипіло. У вас має вийти сирна маса – вилийте її у друшляк, застелений марлею. Марлю з сиром необхідно скрутити та підвісити, аби стекла зайва сироватка. Коли сироватка припинить виділятися, дістаньте сир з марлі та посоліть лише з одного боку. Присоленою стороною покладіть фету у будь-яку форму, посоліть зверху та приплюсніть. Залишити фету при кімнатній температурі на дві-три години. По закінченню часу поставте його у холодильник.

От і все! Натуральна фета готова!

Рецепт класичного твердого сиру

Якщо ви не полюбляєте експерименти, приготуйте звичайний твердий сир.

Інгредієнти:

кисломолочний сир (бажано домашній) – 1 кг;

молоко – 1,5 л;

сода – 1 ч. л;

сіль – 1 ч. л.;

яйце;

масло – 100 грр.

Приготування:

Покладіть кисломолочний сир у каструлю та залийте молоком. Варіть на маленькому вогні, поки сир не почне в’язнути. Перекладіть сир у друшляк, застелений марлею та добряче відтисніть. Додайте інші інгредієнти – сіль, соду, масло та яйце. Перемішайте до однорідності. Майбутній сир знову поставте на вогонь та варіть близько 10 хв. Запам’ятайте, чим довше ви будете варити сир, тим твердіший він вийде. Коли маса буде схожа на розплавлений сир – знімайте з вогню. Вилийте сир у форму, застелену харчовою плівкою, та охолодіть.

Твердий сир готовий!