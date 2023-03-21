Сырники — один из самых простых десертных рецептов. Обычное приготовление блюда занимает около 20 минут. Их можно готовить с помощью сковородки, духовки и даже мультиварки.
Факты ICTV рассказывают, как приготовить вкусные сырники в мультиварке.
Рецепты сырников в мультиварке
Классические сырники в мультиварке
Ингредиенты
- 250 г творога (средняя жирность);
- 50 г пшеничной муки;
- яйцо;
- 2 ст. л. сахара;
- щепотка соли;
- щепотка ванильного сахара.
Способ приготовления
- Протрите творог через мелкое сито.
- Вбейте яйцо.
- Добавьте ванильный и обычный сахар, соль.
- Просейте муку и добавьте в массу.
- Сформируйте форму и обжарьте на режиме “Жарка” с двух сторон.
Сырники с манкой
Ингредиенты
- 220 г жирного творога;
- 2 ст. л. муки;
- 2 ст. л. сахара;
- 1 ст. л. манной крупы;
- щепотка ванильного сахара.
Способ приготовления
- Смешайте манную крупу с мукой.
- Добавьте ванильный и обычный сахар.
- Взбейте яйцо и добавьте в массу.
- Смешайте массу с творогом.
- Сформируйте сырники и обжарьте в режиме “Выпечка”.
Сырники без яиц
Ингредиенты
- 260 г творога;
- щепотка соли;
- 1 ч. л. сахара;
- 1 ст.л. пшеничной муки.
Способ приготовления
- Смешайте все ингредиенты до однородной массы. Так, чтобы тесто не прилипало к рукам.
- Сформируйте колбаску и порежьте кольцами.
- Каждый сырник обваляйте в муке.
- Обжарьте в режиме “Жарка” или “Выпечка” с двух сторон.
Сейчас смотрят