21 марта 2023, 19:00 Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV

Сырники — один из самых простых десертных рецептов. Обычное приготовление блюда занимает около 20 минут. Их можно готовить с помощью сковородки, духовки и даже мультиварки. Факты ICTV рассказывают, как приготовить вкусные сырники в мультиварке. Рецепты сырников в мультиварке Классические сырники в мультиварке Ингредиенты 250 г творога (средняя жирность);

50 г пшеничной муки;

яйцо;

2 ст. л. сахара;

щепотка соли;

щепотка ванильного сахара. Способ приготовления Протрите творог через мелкое сито. Вбейте яйцо. Добавьте ванильный и обычный сахар, соль. Просейте муку и добавьте в массу. Сформируйте форму и обжарьте на режиме “Жарка” с двух сторон. Сырники с манкой Ингредиенты 220 г жирного творога;

2 ст. л. муки;

2 ст. л. сахара;

1 ст. л. манной крупы;

щепотка ванильного сахара. Способ приготовления Смешайте манную крупу с мукой. Добавьте ванильный и обычный сахар. Взбейте яйцо и добавьте в массу. Смешайте массу с творогом. Сформируйте сырники и обжарьте в режиме “Выпечка”. Сырники без яиц Ингредиенты 260 г творога;

щепотка соли;

1 ч. л. сахара;

1 ст.л. пшеничной муки. Способ приготовления Смешайте все ингредиенты до однородной массы. Так, чтобы тесто не прилипало к рукам. Сформируйте колбаску и порежьте кольцами. Каждый сырник обваляйте в муке. Обжарьте в режиме “Жарка” или “Выпечка” с двух сторон. Читайте также: Идеальное блюдо для худеющих: диетическая курица в мультиварке Сейчас смотрят

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