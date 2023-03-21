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Еда

Вкусные сырники в мультиварке: быстрые рецепты

21 марта 2023, 19:00
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
Як приготувати сирники
Источник: Unsplash

Сырники — один из самых простых десертных рецептов. Обычное приготовление блюда занимает около 20 минут. Их можно готовить с помощью сковородки, духовки и даже мультиварки.

Факты ICTV рассказывают, как приготовить вкусные сырники в мультиварке.

Рецепты сырников в мультиварке

Классические сырники в мультиварке

Ингредиенты

  • 250 г творога (средняя жирность);
  • 50 г пшеничной муки;
  • яйцо;
  • 2 ст. л. сахара;
  • щепотка соли;
  • щепотка ванильного сахара.

Способ приготовления

  1. Протрите творог через мелкое сито.
  2. Вбейте яйцо.
  3. Добавьте ванильный и обычный сахар, соль.
  4. Просейте муку и добавьте в массу.
  5. Сформируйте форму и обжарьте на режиме “Жарка” с двух сторон.

Сырники с манкой

Ингредиенты

  • 220 г жирного творога;
  • 2 ст. л. муки;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 1 ст. л. манной крупы;
  • щепотка ванильного сахара.

Способ приготовления

  1. Смешайте манную крупу с мукой.
  2. Добавьте ванильный и обычный сахар.
  3. Взбейте яйцо и добавьте в массу.
  4. Смешайте массу с творогом.
  5. Сформируйте сырники и обжарьте в режиме “Выпечка”.

Сырники без яиц

Ингредиенты

  • 260 г творога;
  • щепотка соли;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 1 ст.л. пшеничной муки.

Способ приготовления

  1. Смешайте все ингредиенты до однородной массы. Так, чтобы тесто не прилипало к рукам.
  2. Сформируйте колбаску и порежьте кольцами.
  3. Каждый сырник обваляйте в муке.
  4. Обжарьте в режиме “Жарка” или “Выпечка” с двух сторон.
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