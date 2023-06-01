Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Советы

Вкусно и полезно: врач рассказала, с чем есть творог, чтобы кальций лучше усваивался

1 июня 2023, 11:32
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
сир, творог
Источник: Depositphotos

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, в сочетании с какими продуктами лучше есть творог, чтобы лучше усваивался кальций.

— Чтобы кальций из творога усваивался хорошо, нужны витамины D3, магний и фосфор. Все эти элементы содержит сам творог, — говорит Людмила Сердюк.

Читайте также:
що приготувати із сируТри блюда, которые можно приготовить из творога

По словам медика, улучшить усвоение кальция из творога поможет сочетание его с орехами. Идеально подходят фисташки, миндаль, кедровые и грецкие орехи, фундук.

— На вкус эти продукты также отлично сочетаются друг с другом, — отмечает терапевт.

Что касается времени суток, то, по словам семейного врача, творог лучше есть утром или в первой половине дня.

Теги
Здоровое питание поради лікаря Сир
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь