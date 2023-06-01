Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, в сочетании с какими продуктами лучше есть творог, чтобы лучше усваивался кальций.
— Чтобы кальций из творога усваивался хорошо, нужны витамины D3, магний и фосфор. Все эти элементы содержит сам творог, — говорит Людмила Сердюк.
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По словам медика, улучшить усвоение кальция из творога поможет сочетание его с орехами. Идеально подходят фисташки, миндаль, кедровые и грецкие орехи, фундук.
— На вкус эти продукты также отлично сочетаются друг с другом, — отмечает терапевт.
Что касается времени суток, то, по словам семейного врача, творог лучше есть утром или в первой половине дня.