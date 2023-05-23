Творог — сбалансированный продукт, полезный для человеческого организма. Он содержит белки, жиры, кальций, фосфор и др. Таким образом, его питательная ценность значительно выше, чем у обычного молока.

Употреблять сыр можно свежим или в виде любимого десерта. Факты ICTV рассказывают, какие блюда можно приготовить из сыра.

Что приготовить из творога — рецепты

Творожная запеканка в духовке

Ингредиенты

творог — 700 г;

яйца — 3 шт;

масло — 120 г;

изюм — 80 г;

молоко — 100 мл;

сахар — 150 г;

соль — одна щепотка;

манная крупа — 180 г.

Приготовление

Сперва нужно вымочить изюм в теплой воде в течение 10 минут. После этого перекладываем его на бумажную салфетку или полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Творог разотрите через мелкое сито. Масло нужно нарезать на кубики и подержать в комнате, чтобы оно размягчилось. В отдельной емкости взбейте яйца, сахар и соль. Добавьте к творогу. Влейте в творожную смесь молоко, 100 г масла и 150 г манной крупы. Вымешайте до однородности. Добавьте изюм и еще раз перемешайте. Формы для выпечки нужно натереть маслом и присыпать остатками манной крупы. После этого перелейте творожное тесто. Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте запеканку 40 минут.

Ленивые вареники из творога

Ингредиенты

творог — 200 г;

сахар — 2 ст. л;

яйцо — 1 шт;

мука — 1 ст. л;

соль — 1 щепотка;

сметана или варенье для подачи.

Приготовление

Творог нужно растереть с сахаром и переместить в глубокую емкость. Вбейте к творогу яйцо и тщательно перемешайте. В творожную массу добавьте просеянную муку и соль. Вымешайте до однородности. Из теста сформируйте колбаски и нарежьте небольшими кусочками. Этот этап похож на приготовление обычных вареников. Параллельно поставьте воду на огонь и доведите до кипения. В кипящую воду опустите нарезанные куски творожного теста на 3-5 минут. Готовые ленивые вареники подавайте с любимым сладким соусом, вареньем или сметаной.

Чизкейк без выпечки

Ингредиенты

печенье к чаю или другое песочное печенье — 300 г;

масло — 100 г;

творог — 500 г;

сливки, жирностью не менее 30% — 400 мл;

сахар — 200 г;

желатин — 25 г;

лимон — 1 шт;

вишни — 200 г;

вишневое желе — 100 г.

Приготовление