Творог — сбалансированный продукт, полезный для человеческого организма. Он содержит белки, жиры, кальций, фосфор и др. Таким образом, его питательная ценность значительно выше, чем у обычного молока.
Употреблять сыр можно свежим или в виде любимого десерта. Факты ICTV рассказывают, какие блюда можно приготовить из сыра.
Что приготовить из творога — рецепты
Творожная запеканка в духовке
Ингредиенты
- творог — 700 г;
- яйца — 3 шт;
- масло — 120 г;
- изюм — 80 г;
- молоко — 100 мл;
- сахар — 150 г;
- соль — одна щепотка;
- манная крупа — 180 г.
Приготовление
- Сперва нужно вымочить изюм в теплой воде в течение 10 минут. После этого перекладываем его на бумажную салфетку или полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.
- Творог разотрите через мелкое сито.
- Масло нужно нарезать на кубики и подержать в комнате, чтобы оно размягчилось.
- В отдельной емкости взбейте яйца, сахар и соль. Добавьте к творогу.
- Влейте в творожную смесь молоко, 100 г масла и 150 г манной крупы. Вымешайте до однородности.
- Добавьте изюм и еще раз перемешайте.
- Формы для выпечки нужно натереть маслом и присыпать остатками манной крупы. После этого перелейте творожное тесто.
- Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте запеканку 40 минут.
Ленивые вареники из творога
Ингредиенты
- творог — 200 г;
- сахар — 2 ст. л;
- яйцо — 1 шт;
- мука — 1 ст. л;
- соль — 1 щепотка;
- сметана или варенье для подачи.
Приготовление
- Творог нужно растереть с сахаром и переместить в глубокую емкость.
- Вбейте к творогу яйцо и тщательно перемешайте.
- В творожную массу добавьте просеянную муку и соль. Вымешайте до однородности.
- Из теста сформируйте колбаски и нарежьте небольшими кусочками. Этот этап похож на приготовление обычных вареников.
- Параллельно поставьте воду на огонь и доведите до кипения.
- В кипящую воду опустите нарезанные куски творожного теста на 3-5 минут.
- Готовые ленивые вареники подавайте с любимым сладким соусом, вареньем или сметаной.
Чизкейк без выпечки
Ингредиенты
- печенье к чаю или другое песочное печенье — 300 г;
- масло — 100 г;
- творог — 500 г;
- сливки, жирностью не менее 30% — 400 мл;
- сахар — 200 г;
- желатин — 25 г;
- лимон — 1 шт;
- вишни — 200 г;
- вишневое желе — 100 г.
Приготовление
- В кухонном комбайне или с помощью блендера измельчите печенье. Добавьте к нему сливочное масло и еще раз перебейте.
- Полученную массу распределите равномерно по круглой форме. Поставьте в холодильник на час.
- Желатин залейте 50 мл воды для набухания. Поставьте на водяную баню и помешивайте.
- Измельчите творог до однородной массы и взбейте вместе со сливками и сахаром.
- Добавьте подготовленный желатин, сок лимона и взбейте. Выложите массу на тесто, которое уже затвердело в холодильнике.
- Покройте творожную поверхность сверху вишней и залейте вишневым желе. Оставьте чизкейк в холодильнике на один час.
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