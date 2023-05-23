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Еда

Три блюда, которые можно приготовить из творога

23 мая 2023, 15:50
Асоян Карина редактор ленты
що приготувати із сиру
Источник: Unsplash

Творог — сбалансированный продукт, полезный для человеческого организма. Он содержит белки, жиры, кальций, фосфор и др. Таким образом, его питательная ценность значительно выше, чем у обычного молока.

Употреблять сыр можно свежим или в виде любимого десерта. Факты ICTV рассказывают, какие блюда можно приготовить из сыра.

Что приготовить из творога — рецепты

Творожная запеканка в духовке

що приготувати із сиру - запіканка

фото: Unsplash

Ингредиенты

  • творог — 700 г;
  • яйца — 3 шт;
  • масло — 120 г;
  • изюм — 80 г;
  • молоко — 100 мл;
  • сахар — 150 г;
  • соль — одна щепотка;
  • манная крупа — 180 г.

Приготовление

  1. Сперва нужно вымочить изюм в теплой воде в течение 10 минут. После этого перекладываем его на бумажную салфетку или полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.
  2. Творог разотрите через мелкое сито.
  3. Масло нужно нарезать на кубики и подержать в комнате, чтобы оно размягчилось.
  4. В отдельной емкости взбейте яйца, сахар и соль. Добавьте к творогу.
  5. Влейте в творожную смесь молоко, 100 г масла и 150 г манной крупы. Вымешайте до однородности.
  6. Добавьте изюм и еще раз перемешайте.
  7. Формы для выпечки нужно натереть маслом и присыпать остатками манной крупы. После этого перелейте творожное тесто.
  8. Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте запеканку 40 минут.

Ленивые вареники из творога

що приготувати із сиру - ліниві вареники

фото: YouTube -Aesthetic&Eat

Ингредиенты

  • творог — 200 г;
  • сахар — 2 ст. л;
  • яйцо — 1 шт;
  • мука — 1 ст. л;
  • соль — 1 щепотка;
  • сметана или варенье для подачи.

Приготовление

  1. Творог нужно растереть с сахаром и переместить в глубокую емкость.
  2. Вбейте к творогу яйцо и тщательно перемешайте.
  3. В творожную массу добавьте просеянную муку и соль. Вымешайте до однородности.
  4. Из теста сформируйте колбаски и нарежьте небольшими кусочками. Этот этап похож на приготовление обычных вареников.
  5. Параллельно поставьте воду на огонь и доведите до кипения.
  6. В кипящую воду опустите нарезанные куски творожного теста на 3-5 минут.
  7. Готовые ленивые вареники подавайте с любимым сладким соусом, вареньем или сметаной.

Чизкейк без выпечки

що приготувати із сиру - чізкейк

фото: Unsplash

Ингредиенты

  • печенье к чаю или другое песочное печенье — 300 г;
  • масло — 100 г;
  • творог — 500 г;
  • сливки, жирностью не менее 30% — 400 мл;
  • сахар — 200 г;
  • желатин — 25 г;
  • лимон — 1 шт;
  • вишни — 200 г;
  • вишневое желе — 100 г.

Приготовление

  1. В кухонном комбайне или с помощью блендера измельчите печенье. Добавьте к нему сливочное масло и еще раз перебейте.
  2. Полученную массу распределите равномерно по круглой форме. Поставьте в холодильник на час.
  3. Желатин залейте 50 мл воды для набухания. Поставьте на водяную баню и помешивайте.
  4. Измельчите творог до однородной массы и взбейте вместе со сливками и сахаром.
  5. Добавьте подготовленный желатин, сок лимона и взбейте. Выложите массу на тесто, которое уже затвердело в холодильнике.
  6. Покройте творожную поверхность сверху вишней и залейте вишневым желе. Оставьте чизкейк в холодильнике на один час.
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