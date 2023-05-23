Домашній або кисломолочний сир – збалансований продукт, корисний для людського організму. Він містить білки, жири, кальцій, фосфор тощо. Таким чином, його поживна цінність значно вища, ніж у звичайного молока.
Вживати сир можна свіжим або у вигляді улюбленого десерту. Факти ICTV розповідають, які страви можна приготувати із сиру.
Що приготувати із сиру – рецепти
Сирна запіканка в духовці
Інгредієнти
- сир – 700 г;
- яйця – 3 шт.;
- масло – 120 г;
- родзинки – 80 г;
- молоко – 100 мл;
- цукор – 150 г;
- сіль – одна щіпка;
- манна крупа – 180 г.
Приготування
- Спершу потрібно вимочити родзинки в теплій воді протягом 10 хвилин. Після цього перекладаємо їх на паперову серветку або рушник, щоби позбутися зайвої вологи.
- Сир розітріть через дрібне сито.
- Масло потрібно нарізати на кубики і потримати в кімнаті, щоб воно розмʼякло.
- В окремій ємності збийте яйця, цукор і сіль. Додайте до сиру.
- Влийте в сирну суміш молоко, 100 г масла і 150 г манної крупи. Вимішайте до однорідності.
- Додайте родзинки і ще раз перемішайте.
- Форми для випічки потрібно натерти маслом і присипати залишками манної крупи. Після цього перелийте сирне тісто.
- Розігрійте духовку до 190 градусів і випікайте запіканку 40 хвилин.
Ліниві вареники з сиру
Інгредієнти
- сир – 200 г;
- цукор – 2 ст. л.;
- яйце – 1 шт.;
- борошно – 1 ст. л.;
- сіль – 1 щіпка;
- сметана або варення для подачі.
Приготування
- Сир потрібно розтерти з цукром і перемістити в глибоку ємність.
- Вбийте до сиру яйце і ретельно перемішайте.
- У сирну масу додайте просіяне борошно та сіль. Вимішайте до однорідності.
- З тіста сформуйте ковбаски і наріжте невеликими шматочками. Цей етап схожий на приготування звичайних вареників.
- Паралельно поставте воду на вогонь і доведіть до кипіння.
- В киплячу воду опустіть нарізані шматки сирного тіста на 3-5 хвилин.
- Готові ліниві вареники подавайте із улюбленим солодким соусом, варенням або ж сметаною.
Чизкейк без випічки
Інгредієнти
- печиво до чаю або інше пісочне печиво – 300 г;
- масло – 100 г;
- сир – 500 г;
- вершки, жирністю не менш ніж 30% – 400 мл;
- цукор – 200 г;
- желатин – 25 г;
- лимон – 1 шт.;
- вишні – 200 г;
- вишневе желе – 100 г.
Приготування
- У кухонному комбайні або за допомогою блендера подрібніть печиво. Додайте до нього вершкове масло і ще раз перебийте.
- Отриману масу розподіліть рівномірно по круглій формі. Поставте в холодильник на годину.
- Желатин залийте 50 мл води для набухання. Поставте на водяну баню і помішуйте.
- Розітріть сир до однорідної маси і збийте разом із вершками та цукром.
- Додайте підготовлений желатин, сік лимона та збийте. Викладіть масу на тісто, яке вже застигло в холодильнику.
- Покрийте сирну поверхню зверху вишнею і залийте вишневим желе. Залиште чизкейк у холодильнику на одну годину.
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