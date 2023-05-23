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Їжа

Три страви, які можна приготувати з домашнього сиру

23 Травня 2023, 15:50
Асоян Каріна редакторка стрічки
що приготувати із сиру
Джерело: Unsplash

Домашній або кисломолочний сир – збалансований продукт, корисний для людського організму. Він містить білки, жири, кальцій, фосфор тощо. Таким чином, його поживна цінність значно вища, ніж у звичайного молока.

Вживати сир можна свіжим або у вигляді улюбленого десерту. Факти ICTV розповідають, які страви можна приготувати із сиру.

Що приготувати із сиру – рецепти

Сирна запіканка в духовці

що приготувати із сиру - запіканка

фото: Unsplash

Інгредієнти

  • сир – 700 г;
  • яйця – 3 шт.;
  • масло – 120 г;
  • родзинки – 80 г;
  • молоко – 100 мл;
  • цукор – 150 г;
  • сіль – одна щіпка;
  • манна крупа – 180 г.

Приготування

  1. Спершу потрібно вимочити родзинки в теплій воді протягом 10 хвилин. Після цього перекладаємо їх на паперову серветку або рушник, щоби позбутися зайвої вологи.
  2. Сир розітріть через дрібне сито.
  3. Масло потрібно нарізати на кубики і потримати в кімнаті, щоб воно розмʼякло.
  4. В окремій ємності збийте яйця, цукор і сіль. Додайте до сиру.
  5. Влийте в сирну суміш молоко, 100 г масла і 150 г манної крупи. Вимішайте до однорідності.
  6. Додайте родзинки і ще раз перемішайте.
  7. Форми для випічки потрібно натерти маслом і присипати залишками манної крупи. Після цього перелийте сирне тісто.
  8. Розігрійте духовку до 190 градусів і випікайте запіканку 40 хвилин.

Ліниві вареники з сиру

що приготувати із сиру - ліниві вареники

фото: YouTube – Aesthetic&Eat

Інгредієнти

  • сир – 200 г;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • яйце – 1 шт.;
  • борошно – 1 ст. л.;
  • сіль – 1 щіпка;
  • сметана або варення для подачі.

Приготування

  1. Сир потрібно розтерти з цукром і перемістити в глибоку ємність.
  2. Вбийте до сиру яйце і ретельно перемішайте.
  3. У сирну масу додайте просіяне борошно та сіль. Вимішайте до однорідності.
  4. З тіста сформуйте ковбаски і наріжте невеликими шматочками. Цей етап схожий на приготування звичайних вареників.
  5. Паралельно поставте воду на вогонь і доведіть до кипіння.
  6. В киплячу воду опустіть нарізані шматки сирного тіста на 3-5 хвилин.
  7. Готові ліниві вареники подавайте із улюбленим солодким соусом, варенням або ж сметаною.

Чизкейк без випічки

що приготувати із сиру - чізкейк

фото: Unsplash

Інгредієнти

  • печиво до чаю або інше пісочне печиво – 300 г;
  • масло – 100 г;
  • сир – 500 г;
  • вершки, жирністю не менш ніж 30% – 400 мл;
  • цукор – 200 г;
  • желатин – 25 г;
  • лимон – 1 шт.;
  • вишні – 200 г;
  • вишневе желе – 100 г.

Приготування

  1. У кухонному комбайні або за допомогою блендера подрібніть печиво. Додайте до нього вершкове масло і ще раз перебийте.
  2. Отриману масу розподіліть рівномірно по круглій формі. Поставте в холодильник на годину.
  3. Желатин залийте 50 мл води для набухання. Поставте на водяну баню і помішуйте.
  4. Розітріть сир до однорідної маси і збийте разом із вершками та цукром.
  5. Додайте підготовлений желатин, сік лимона та збийте. Викладіть масу на тісто, яке вже застигло в холодильнику.
  6. Покрийте сирну поверхню зверху вишнею і залийте вишневим желе. Залиште чизкейк у холодильнику на одну годину.
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здорова їжа Здорове харчування Кулінарні рецепти Поради
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