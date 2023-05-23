Домашній або кисломолочний сир – збалансований продукт, корисний для людського організму. Він містить білки, жири, кальцій, фосфор тощо. Таким чином, його поживна цінність значно вища, ніж у звичайного молока.

Вживати сир можна свіжим або у вигляді улюбленого десерту. Факти ICTV розповідають, які страви можна приготувати із сиру.

Що приготувати із сиру – рецепти

Сирна запіканка в духовці

Інгредієнти

сир – 700 г;

яйця – 3 шт.;

масло – 120 г;

родзинки – 80 г;

молоко – 100 мл;

цукор – 150 г;

сіль – одна щіпка;

манна крупа – 180 г.

Приготування

Спершу потрібно вимочити родзинки в теплій воді протягом 10 хвилин. Після цього перекладаємо їх на паперову серветку або рушник, щоби позбутися зайвої вологи. Сир розітріть через дрібне сито. Масло потрібно нарізати на кубики і потримати в кімнаті, щоб воно розмʼякло. В окремій ємності збийте яйця, цукор і сіль. Додайте до сиру. Влийте в сирну суміш молоко, 100 г масла і 150 г манної крупи. Вимішайте до однорідності. Додайте родзинки і ще раз перемішайте. Форми для випічки потрібно натерти маслом і присипати залишками манної крупи. Після цього перелийте сирне тісто. Розігрійте духовку до 190 градусів і випікайте запіканку 40 хвилин.

Ліниві вареники з сиру

Інгредієнти

сир – 200 г;

цукор – 2 ст. л.;

яйце – 1 шт.;

борошно – 1 ст. л.;

сіль – 1 щіпка;

сметана або варення для подачі.

Приготування

Сир потрібно розтерти з цукром і перемістити в глибоку ємність. Вбийте до сиру яйце і ретельно перемішайте. У сирну масу додайте просіяне борошно та сіль. Вимішайте до однорідності. З тіста сформуйте ковбаски і наріжте невеликими шматочками. Цей етап схожий на приготування звичайних вареників. Паралельно поставте воду на вогонь і доведіть до кипіння. В киплячу воду опустіть нарізані шматки сирного тіста на 3-5 хвилин. Готові ліниві вареники подавайте із улюбленим солодким соусом, варенням або ж сметаною.

Чизкейк без випічки

Інгредієнти

печиво до чаю або інше пісочне печиво – 300 г;

масло – 100 г;

сир – 500 г;

вершки, жирністю не менш ніж 30% – 400 мл;

цукор – 200 г;

желатин – 25 г;

лимон – 1 шт.;

вишні – 200 г;

вишневе желе – 100 г.

Приготування