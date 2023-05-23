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Їжа

Як зробити шоколадне морозиво вдома: два рецепти

23 Травня 2023, 12:02
Асоян Каріна редакторка стрічки
як зробити шоколадне морозиво вдома
Джерело: Unsplash

Шоколадне морозиво – простий в приготуванні та популярний десерт. До складу входить кілька інгредієнтів, тому зробити його можна самостійно в домашніх умовах.

Факти ICTV розповідають, як зробити шоколадне морозиво вдома.

Як зробити шоколадне морозиво вдома

як зробити шоколадне морозиво вдома

Фото: Unsplash

Шоколадне морозиво – класичний рецепт

Інгредієнти

  • шоколад – 150 г;
  • молоко – 150 мл;
  • склянка вершків жирністю 30-35%;
  • цукрова пудра або цукор-пісок – 70 г.

Приготування

  1. Молоко налийте в каструлю. Додайте цукрову пудру і поставте на плиту.
  2. Шоколад потрібно подрібнити і додати до молока. Топіть до повного розчинення.
  3. Після цього знімайте каструлю з вогню і дайте охолонути.
  4. У цей час збийте вершки міксером до кремового стану.
  5. Повільно додавайте у вершки шоколадно-молочну суміш. Ретельно перемішуйте.
  6. Розлийте морозиво у форми і поставте в морозилку.
  7. А щоб у ньому не утворилися кристали льоду, через годину після того як помістили морозиво в морозилку, дістаньте його, перемішайте і знову поставте в холод.

Шоколадне морозиво з яєчним білком

Інгредієнти

  • курячі яйця – 4 шт.;
  • цукор-пісок або цукрова пудра – 140 г;
  • вершки жирністю 35% – 0,5 г;
  • шоколад – 150 г;
  • ванільний цукор – кілька дрібок.

Приготування

  1. Шоколад потрібно розтопити на водяній бані.
  2. Відділіть жовтки від білків. Білки варто помістити в суху чисту ємність і поставити в холодильник. Жовтки збити міксером на високих обертах.
  3. Коли маса жовтків збільшиться, увімкніть на міксері нижчу швидкість. Продовжуйте збивати і паралельно влийте теплий рідкий шоколад (не гарячий).
  4. Розмішайте суміш до однорідності.
  5. З холодильника дістаньте білки. Окремо чистим міксером збийте їх на низьких обертах. Робіть це, доки не отримаєте пишну піну.
  6. У білкову піну додайте цукор або цукрову пудру і збийте на високих швидкостях до розчинення.
  7. Вершки і ванільний цукор збийте міксером або вінчиком до пишності.
  8. Змішайте лопаткою білкову суміш і яєчно-шоколадну масу. Додайте збиті вершки і перемішайте.
  9. Перекладіть у формочки для морозива і помістіть в морозилку на 5 годин.
  10. Щоб не утворилися кристали льоду, потрібно заморозити всю масу в одній ємності. Далі перемішувати 5 разів, кожні 30 хвилин. Після цього залишити в морозилці до повного застигання.
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