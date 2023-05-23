Шоколадне морозиво – простий в приготуванні та популярний десерт. До складу входить кілька інгредієнтів, тому зробити його можна самостійно в домашніх умовах.
Факти ICTV розповідають, як зробити шоколадне морозиво вдома.
Як зробити шоколадне морозиво вдома
Шоколадне морозиво – класичний рецепт
Інгредієнти
- шоколад – 150 г;
- молоко – 150 мл;
- склянка вершків жирністю 30-35%;
- цукрова пудра або цукор-пісок – 70 г.
Приготування
- Молоко налийте в каструлю. Додайте цукрову пудру і поставте на плиту.
- Шоколад потрібно подрібнити і додати до молока. Топіть до повного розчинення.
- Після цього знімайте каструлю з вогню і дайте охолонути.
- У цей час збийте вершки міксером до кремового стану.
- Повільно додавайте у вершки шоколадно-молочну суміш. Ретельно перемішуйте.
- Розлийте морозиво у форми і поставте в морозилку.
- А щоб у ньому не утворилися кристали льоду, через годину після того як помістили морозиво в морозилку, дістаньте його, перемішайте і знову поставте в холод.
Шоколадне морозиво з яєчним білком
Інгредієнти
- курячі яйця – 4 шт.;
- цукор-пісок або цукрова пудра – 140 г;
- вершки жирністю 35% – 0,5 г;
- шоколад – 150 г;
- ванільний цукор – кілька дрібок.
Приготування
- Шоколад потрібно розтопити на водяній бані.
- Відділіть жовтки від білків. Білки варто помістити в суху чисту ємність і поставити в холодильник. Жовтки збити міксером на високих обертах.
- Коли маса жовтків збільшиться, увімкніть на міксері нижчу швидкість. Продовжуйте збивати і паралельно влийте теплий рідкий шоколад (не гарячий).
- Розмішайте суміш до однорідності.
- З холодильника дістаньте білки. Окремо чистим міксером збийте їх на низьких обертах. Робіть це, доки не отримаєте пишну піну.
- У білкову піну додайте цукор або цукрову пудру і збийте на високих швидкостях до розчинення.
- Вершки і ванільний цукор збийте міксером або вінчиком до пишності.
- Змішайте лопаткою білкову суміш і яєчно-шоколадну масу. Додайте збиті вершки і перемішайте.
- Перекладіть у формочки для морозива і помістіть в морозилку на 5 годин.
- Щоб не утворилися кристали льоду, потрібно заморозити всю масу в одній ємності. Далі перемішувати 5 разів, кожні 30 хвилин. Після цього залишити в морозилці до повного застигання.
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