23 Травня 2023, 12:02 Асоян Каріна редакторка стрічки

Шоколадне морозиво – простий в приготуванні та популярний десерт. До складу входить кілька інгредієнтів, тому зробити його можна самостійно в домашніх умовах. Факти ICTV розповідають, як зробити шоколадне морозиво вдома. Як зробити шоколадне морозиво вдома Шоколадне морозиво – класичний рецепт Інгредієнти шоколад – 150 г;

молоко – 150 мл;

склянка вершків жирністю 30-35%;

цукрова пудра або цукор-пісок – 70 г. Приготування Молоко налийте в каструлю. Додайте цукрову пудру і поставте на плиту. Шоколад потрібно подрібнити і додати до молока. Топіть до повного розчинення. Після цього знімайте каструлю з вогню і дайте охолонути. У цей час збийте вершки міксером до кремового стану. Повільно додавайте у вершки шоколадно-молочну суміш. Ретельно перемішуйте. Розлийте морозиво у форми і поставте в морозилку. А щоб у ньому не утворилися кристали льоду, через годину після того як помістили морозиво в морозилку, дістаньте його, перемішайте і знову поставте в холод. Шоколадне морозиво з яєчним білком Інгредієнти курячі яйця – 4 шт.;

цукор-пісок або цукрова пудра – 140 г;

вершки жирністю 35% – 0,5 г;

шоколад – 150 г;

ванільний цукор – кілька дрібок. Приготування Шоколад потрібно розтопити на водяній бані. Відділіть жовтки від білків. Білки варто помістити в суху чисту ємність і поставити в холодильник. Жовтки збити міксером на високих обертах. Коли маса жовтків збільшиться, увімкніть на міксері нижчу швидкість. Продовжуйте збивати і паралельно влийте теплий рідкий шоколад (не гарячий). Розмішайте суміш до однорідності. З холодильника дістаньте білки. Окремо чистим міксером збийте їх на низьких обертах. Робіть це, доки не отримаєте пишну піну. У білкову піну додайте цукор або цукрову пудру і збийте на високих швидкостях до розчинення. Вершки і ванільний цукор збийте міксером або вінчиком до пишності. Змішайте лопаткою білкову суміш і яєчно-шоколадну масу. Додайте збиті вершки і перемішайте. Перекладіть у формочки для морозива і помістіть в морозилку на 5 годин. Щоб не утворилися кристали льоду, потрібно заморозити всю масу в одній ємності. Далі перемішувати 5 разів, кожні 30 хвилин. Після цього залишити в морозилці до повного застигання. Читайте також: Як зробити морозиво вдома з молока: 3 рецепти

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