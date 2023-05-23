Шоколадное мороженое — простой в приготовлении и популярный десерт. В состав входит несколько ингредиентов, поэтому сделать его можно самостоятельно в домашних условиях.
Факты ICTV рассказывают, как сделать шоколадное мороженое дома.
Как сделать шоколадное мороженое дома
Шоколадное мороженое — классический рецепт
Ингредиенты
- шоколад — 150 г;
- молоко — 150 мл;
- стакан сливок жирностью 30-35%;
- сахарная пудра или сахар-песок — 70 г.
Приготовление
- Молоко налейте в кастрюлю. Добавьте сахарную пудру и поставьте на плиту.
- Шоколад нужно измельчить и добавить к молоку. Держите до полного растворения.
- После этого снимите кастрюлю с огня и дайте остыть.
- В это время взбейте сливки миксером до кремового состояния.
- Медленно добавляйте в сливки шоколадно-молочную смесь. Тщательно перемешайте.
- Разлейте мороженое в формы и поставьте в морозилку.
- А чтобы в нем не образовались кристаллы льда, через час после помещения мороженого в морозилку, достаньте его, перемешайте и снова поставьте в холод.
Шоколадное мороженое с яичным белком
Ингредиенты
- куриные яйца — 4 шт;
- сахар-песок или сахарная пудра — 140 г;
- сливки жирностью 35% — 0,5 г;
- шоколад — 150 г;
- ванильный сахар — несколько щепоток.
Приготовление
- Шоколад нужно растопить на водяной бане.
- Отделите желтки от белков. Белки стоит поместить в сухую чистую емкость и поставить в холодильник. Желтки взбить миксером на высоких оборотах.
- Когда масса желтков увеличится, включите на миксере более низкую скорость. Продолжайте взбивать и параллельно влейте теплый жидкий шоколад (не горячий).
- Размешайте смесь до однородности.
- Из холодильника достаньте белки. Отдельно чистым миксером взбейте их на низких оборотах. Делайте это, пока не получите пышную пену.
- В белковую пену добавьте сахар или сахарную пудру и взбейте на высоких скоростях до растворения.
- Сливки и ванильный сахар взбейте миксером или венчиком до пышности.
- Смешайте лопаткой белковую смесь и яично-шоколадную массу. Добавьте взбитые сливки и перемешайте.
- Переложите в формочки для мороженого и поместите в морозилку на 5 часов.
- Чтобы не образовались кристаллы льда, нужно заморозить всю массу в одной емкости. Далее перемешивать 5 раз, каждые 30 минут. После этого оставить в морозилке до полного застывания.
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