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Еда

Как сделать шоколадное мороженое дома: два рецепта

23 мая 2023, 12:02
Асоян Карина редактор ленты
як зробити шоколадне морозиво вдома
Источник: Unsplash

Шоколадное мороженое — простой в приготовлении и популярный десерт. В состав входит несколько ингредиентов, поэтому сделать его можно самостоятельно в домашних условиях.

Факты ICTV рассказывают, как сделать шоколадное мороженое дома.

Как сделать шоколадное мороженое дома

як зробити шоколадне морозиво вдома

Фото: Unsplash

Шоколадное мороженое — классический рецепт

Ингредиенты

  • шоколад — 150 г;
  • молоко — 150 мл;
  • стакан сливок жирностью 30-35%;
  • сахарная пудра или сахар-песок — 70 г.

Приготовление

  1. Молоко налейте в кастрюлю. Добавьте сахарную пудру и поставьте на плиту.
  2. Шоколад нужно измельчить и добавить к молоку. Держите до полного растворения.
  3. После этого снимите кастрюлю с огня и дайте остыть.
  4. В это время взбейте сливки миксером до кремового состояния.
  5. Медленно добавляйте в сливки шоколадно-молочную смесь. Тщательно перемешайте.
  6. Разлейте мороженое в формы и поставьте в морозилку.
  7. А чтобы в нем не образовались кристаллы льда, через час после помещения мороженого в морозилку, достаньте его, перемешайте и снова поставьте в холод.

Шоколадное мороженое с яичным белком

Ингредиенты

  • куриные яйца — 4 шт;
  • сахар-песок или сахарная пудра — 140 г;
  • сливки жирностью 35% — 0,5 г;
  • шоколад — 150 г;
  • ванильный сахар — несколько щепоток.

Приготовление

  1. Шоколад нужно растопить на водяной бане.
  2. Отделите желтки от белков. Белки стоит поместить в сухую чистую емкость и поставить в холодильник. Желтки взбить миксером на высоких оборотах.
  3. Когда масса желтков увеличится, включите на миксере более низкую скорость. Продолжайте взбивать и параллельно влейте теплый жидкий шоколад (не горячий).
  4. Размешайте смесь до однородности.
  5. Из холодильника достаньте белки. Отдельно чистым миксером взбейте их на низких оборотах. Делайте это, пока не получите пышную пену.
  6. В белковую пену добавьте сахар или сахарную пудру и взбейте на высоких скоростях до растворения.
  7. Сливки и ванильный сахар взбейте миксером или венчиком до пышности.
  8. Смешайте лопаткой белковую смесь и яично-шоколадную массу. Добавьте взбитые сливки и перемешайте.
  9. Переложите в формочки для мороженого и поместите в морозилку на 5 часов.
  10. Чтобы не образовались кристаллы льда, нужно заморозить всю массу в одной емкости. Далее перемешивать 5 раз, каждые 30 минут. После этого оставить в морозилке до полного застывания.
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