23 мая 2023, 12:02 Асоян Карина редактор ленты

Шоколадное мороженое — простой в приготовлении и популярный десерт. В состав входит несколько ингредиентов, поэтому сделать его можно самостоятельно в домашних условиях. Факты ICTV рассказывают, как сделать шоколадное мороженое дома. Как сделать шоколадное мороженое дома Шоколадное мороженое — классический рецепт Ингредиенты шоколад — 150 г;

молоко — 150 мл;

стакан сливок жирностью 30-35%;

сахарная пудра или сахар-песок — 70 г. Приготовление Молоко налейте в кастрюлю. Добавьте сахарную пудру и поставьте на плиту. Шоколад нужно измельчить и добавить к молоку. Держите до полного растворения. После этого снимите кастрюлю с огня и дайте остыть. В это время взбейте сливки миксером до кремового состояния. Медленно добавляйте в сливки шоколадно-молочную смесь. Тщательно перемешайте. Разлейте мороженое в формы и поставьте в морозилку. А чтобы в нем не образовались кристаллы льда, через час после помещения мороженого в морозилку, достаньте его, перемешайте и снова поставьте в холод. Шоколадное мороженое с яичным белком Ингредиенты куриные яйца — 4 шт;

сахар-песок или сахарная пудра — 140 г;

сливки жирностью 35% — 0,5 г;

шоколад — 150 г;

ванильный сахар — несколько щепоток. Приготовление Шоколад нужно растопить на водяной бане. Отделите желтки от белков. Белки стоит поместить в сухую чистую емкость и поставить в холодильник. Желтки взбить миксером на высоких оборотах. Когда масса желтков увеличится, включите на миксере более низкую скорость. Продолжайте взбивать и параллельно влейте теплый жидкий шоколад (не горячий). Размешайте смесь до однородности. Из холодильника достаньте белки. Отдельно чистым миксером взбейте их на низких оборотах. Делайте это, пока не получите пышную пену. В белковую пену добавьте сахар или сахарную пудру и взбейте на высоких скоростях до растворения. Сливки и ванильный сахар взбейте миксером или венчиком до пышности. Смешайте лопаткой белковую смесь и яично-шоколадную массу. Добавьте взбитые сливки и перемешайте. Переложите в формочки для мороженого и поместите в морозилку на 5 часов. Чтобы не образовались кристаллы льда, нужно заморозить всю массу в одной емкости. Далее перемешивать 5 раз, каждые 30 минут. После этого оставить в морозилке до полного застывания. Читайте также: Как сделать мороженое дома из молока: 3 рецепта

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.