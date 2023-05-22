Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Как сделать мороженое дома из молока: 3 рецепта

22 мая 2023, 17:54
Анна Голишевская редактор ленты
Морозиво
Источник: Unsplash

Не существует более желанного лакомства летом, чем несколько шариков вкусного мороженого. Такой десерт можно легко приготовить дома из минимума ингредиентов. Как сделать мороженое дома из молока – читайте в материале.

Мороженое из молока: простой рецепт

Ингредиенты:

  • молоко (3.2% жирности) – 1 стакан;
  • яйцо куриное – 1 штука;
  • сахар – 2 столовые ложки;
  • ванилин по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В первую очередь разотрите яйцо с сахаром и ванилином, но массу не взбивайте.
  2. Влейте молоко, хорошо размешивая массу.
  3. Поставьте все это на огонь (при этом не кипятите смесь). Как только почувствуете, что она начинает закипать, снимите с огня.
  4. Взбейте все миксером.
  5. Разложите по формам и поставьте в морозилку на 5-6 часов.
  6. Добавьте в мороженое ягоды или измельченный шоколад по вкусу.

Мороженое из молока с добавлением клубники

Ингредиенты:

  • молоко – 250 мл;
  • сливки – 350 г;
  • клубника – 600 г;
  • сахар – 150 г;
  • яичный желток – 6 шт.

Способ приготовления:

  1. Доведите до кипения сливки и молоко и сразу выключите.
  2. Отсыпьте 120 г сахара, смешайте его с желтками и взбейте до получения воздушной массы венчиком.
  3. Влейте в яичную массу горячее молоко. Миску закройте пищевой пленкой.
  4. Подогрейте до кипения в микроволновке и отправьте в морозилку.
  5. Клубнику разрежьте на четвертинки и посыпьте сахаром. Дайте постоять, чтобы пустила сок.
  6. Когда мороженое остынет, пересыпьте в него клубнику вместе с соком и перемешайте.

Мороженое из молока с добавлением шоколада

Ингредиенты:

  • шоколад – 50 г;
  • молоко – 3 ст.;
  • желток – 4 шт.;
  • сахар – 200 г.

Способ приготовления:

  1. В первую очередь доведите до кипения молоко на среднем огне. Затем всыпьте в него натертый шоколад.
  2. Тщательно размешайте, чтобы шоколад хорошо растворился и снимите с плиты, чтобы масса немного остыла.
  3. Соедините желтки с сахаром, взбейте в пышную воздушную пену. Постепенно введите взбитые желтки в шоколадно-молочную смесь, постоянно помешивая венчиком.
  4. Поставьте массу на медленный огонь и, не переставая мешать, варите до загустения. Не допускайте кипения, потому что желтки свернутся.
  5. Перелейте мороженое в лоток или порционные стаканчики и поставьте замораживаться на 4-6 часов. Перед подачей украсьте тертым шоколадом.
Читайте также:
молочный коктейль рецептМолочный коктейль из клубники — пошаговый рецепт

Теги
Кулінарні рецепти Морозиво Рецепт Рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь