Не существует более желанного лакомства летом, чем несколько шариков вкусного мороженого. Такой десерт можно легко приготовить дома из минимума ингредиентов. Как сделать мороженое дома из молока – читайте в материале.

Мороженое из молока: простой рецепт

Ингредиенты:

молоко (3.2% жирности) – 1 стакан;

яйцо куриное – 1 штука;

сахар – 2 столовые ложки;

ванилин по вкусу.

Способ приготовления:

В первую очередь разотрите яйцо с сахаром и ванилином, но массу не взбивайте. Влейте молоко, хорошо размешивая массу. Поставьте все это на огонь (при этом не кипятите смесь). Как только почувствуете, что она начинает закипать, снимите с огня. Взбейте все миксером. Разложите по формам и поставьте в морозилку на 5-6 часов. Добавьте в мороженое ягоды или измельченный шоколад по вкусу.

Мороженое из молока с добавлением клубники

Ингредиенты:

молоко – 250 мл;

сливки – 350 г;

клубника – 600 г;

сахар – 150 г;

яичный желток – 6 шт.

Способ приготовления:

Доведите до кипения сливки и молоко и сразу выключите. Отсыпьте 120 г сахара, смешайте его с желтками и взбейте до получения воздушной массы венчиком. Влейте в яичную массу горячее молоко. Миску закройте пищевой пленкой. Подогрейте до кипения в микроволновке и отправьте в морозилку. Клубнику разрежьте на четвертинки и посыпьте сахаром. Дайте постоять, чтобы пустила сок. Когда мороженое остынет, пересыпьте в него клубнику вместе с соком и перемешайте.

Мороженое из молока с добавлением шоколада

Ингредиенты:

шоколад – 50 г;

молоко – 3 ст.;

желток – 4 шт.;

сахар – 200 г.

Способ приготовления: