Не существует более желанного лакомства летом, чем несколько шариков вкусного мороженого. Такой десерт можно легко приготовить дома из минимума ингредиентов. Как сделать мороженое дома из молока – читайте в материале.
Мороженое из молока: простой рецепт
Ингредиенты:
- молоко (3.2% жирности) – 1 стакан;
- яйцо куриное – 1 штука;
- сахар – 2 столовые ложки;
- ванилин по вкусу.
Способ приготовления:
- В первую очередь разотрите яйцо с сахаром и ванилином, но массу не взбивайте.
- Влейте молоко, хорошо размешивая массу.
- Поставьте все это на огонь (при этом не кипятите смесь). Как только почувствуете, что она начинает закипать, снимите с огня.
- Взбейте все миксером.
- Разложите по формам и поставьте в морозилку на 5-6 часов.
- Добавьте в мороженое ягоды или измельченный шоколад по вкусу.
Мороженое из молока с добавлением клубники
Ингредиенты:
- молоко – 250 мл;
- сливки – 350 г;
- клубника – 600 г;
- сахар – 150 г;
- яичный желток – 6 шт.
Способ приготовления:
- Доведите до кипения сливки и молоко и сразу выключите.
- Отсыпьте 120 г сахара, смешайте его с желтками и взбейте до получения воздушной массы венчиком.
- Влейте в яичную массу горячее молоко. Миску закройте пищевой пленкой.
- Подогрейте до кипения в микроволновке и отправьте в морозилку.
- Клубнику разрежьте на четвертинки и посыпьте сахаром. Дайте постоять, чтобы пустила сок.
- Когда мороженое остынет, пересыпьте в него клубнику вместе с соком и перемешайте.
Мороженое из молока с добавлением шоколада
Ингредиенты:
- шоколад – 50 г;
- молоко – 3 ст.;
- желток – 4 шт.;
- сахар – 200 г.
Способ приготовления:
- В первую очередь доведите до кипения молоко на среднем огне. Затем всыпьте в него натертый шоколад.
- Тщательно размешайте, чтобы шоколад хорошо растворился и снимите с плиты, чтобы масса немного остыла.
- Соедините желтки с сахаром, взбейте в пышную воздушную пену. Постепенно введите взбитые желтки в шоколадно-молочную смесь, постоянно помешивая венчиком.
- Поставьте массу на медленный огонь и, не переставая мешать, варите до загустения. Не допускайте кипения, потому что желтки свернутся.
- Перелейте мороженое в лоток или порционные стаканчики и поставьте замораживаться на 4-6 часов. Перед подачей украсьте тертым шоколадом.
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