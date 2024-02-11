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Мороженое и леденцы: семейный врач рассказала, как облегчить боль в горле без лекарств

11 февраля 2024, 14:25
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
біль у горлі
Источник: Depositphotos

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, как облегчить боль в горле в домашних условиях, когда под рукой нет соответствующих лекарств.

Мороженое

— Как это для многих не прозвучит странно и неожиданно, но боль в горле отлично снимает мороженое. Именно фактор холода эффективно уменьшает воспаление, — говорит Людмила Сердюк.

При этом медик настаивает на том, чтобы есть холодное лакомство небольшими порциями, согревая их во рту и рассасывая. Разумеется, мороженое должно быть натуральным, без добавок и красителей. В идеале это — жирный пломбир.

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Леденцы

Кроме того, по словам врача, отличным средством для снятия боли в горле при глотании могут стать обычные леденцы, причем не обязательно специальные, купленные в аптеке.

Эффект от такого сладкого лекарства прост: леденцы увеличивают количество слюны, которая отлично увлажняет слизистую горла и таким образом снижает дискомфорт.

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