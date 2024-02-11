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Морозиво та льодяники: сімейна лікарка розповіла, як полегшити біль у горлі без ліків

11 Лютого 2024, 14:25
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я Людмила Сердюк лікар-терапевт, сімейний лікар
біль у горлі
Джерело: Depositphotos

Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, як полегшити біль у горлі в домашніх умовах, коли під рукою немає відповідних ліків.

Морозиво

– Хоч як це для багатьох не прозвучить дивно й несподівано, але біль у горлі чудово знімає морозиво. Саме фактор холоду ефективно зменшує запалення, – каже Людмила Сердюк.

Проте медик наполягає на тому, щоб їсти холодні ласощі невеликими порціями, зігріваючи їх у роті й розсмоктуючи. Зрозуміло, морозиво має бути натуральним, без добавок і барвників. В ідеалі – жирний пломбір.

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Льодяники

Крім того, за словами лікаря, чудовим засобом для зняття болю в горлі під час ковтання можуть стати звичайні льодяники, причому не обов’язково спеціальні, куплені в аптеці.

Ефект від таких солодких ліків простий: льодяники збільшують кількість слини, яка відмінно зволожує слизову горла й у такий спосіб знижує дискомфорт.

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