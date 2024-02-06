Вчені виявили, що ультразвук здатний полегшувати біль – його сприйняття мозком.

Дослідження, проведене командою з Інституту біомедичних досліджень Фраліна, показало потенціал використання низькоінтенсивного сфокусованого ультразвуку для полегшення сприйняття болю в мозку.

Як працює ультразвук

Звукові хвилі сфокусованого ультразвуку, які спрямовані на глибокі ділянки мозку, можуть ефективно знижувати сприйняття болю та його наслідки, наприклад зміну частоти серцевих скорочень.

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Метод, що називають сфокусований ультразвук, використовує технологію, подібну до ультразвукового сканування в медицині. Відмінність полягає у тому, що він надає вузьку смугу звукових хвиль у конкретну точку мозку.

Ефективність знеболення ультразвуком

Науковці спостерігали за 23 учасниками, яким прикладали тепло до долонь для викликання болю. Водночас вони подавали ультразвук у точку мозку під контролем магнітно-резонансної томографії.

Результати свідчать про середнє зменшення сприйняття болю – на три четверті бала.

Дослідження також показало, що застосування ультразвуку зменшує фізичну реакцію на больовий стрес.

Вчені вважають, що ці дані допоможуть побороти залежність від потужних знеболювальних препаратів.

Джерело: PAIN