Ученые обнаружили, что ультразвук способен облегчать боль — ее восприятие мозгом.

Исследование, проведенное командой из Института биомедицинских исследований Фралина, показало потенциал использования низкоинтенсивного сфокусированного ультразвука для облегчения восприятия боли в мозге.

Как работает ультразвук

Звуковые волны сфокусированного ультразвука, которые направлены на глубокие участки мозга, могут эффективно снижать восприятие боли и ее последствия, например изменение частоты сердечных сокращений.

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Метод, называемый сфокусированный ультразвук, использует технологию, подобную ультразвуковому сканированию в медицине. Отличие заключается в том, что он предоставляет узкую полосу звуковых волн в конкретную точку мозга.

Эффективность обезболивания ультразвуком

Ученые наблюдали за 23 участниками, которым прикладывали тепло к ладоням для вызова боли. В то же время они подавали ультразвук в точку мозга под контролем магнитно-резонансной томографии.

Результаты свидетельствуют о среднем уменьшении восприятия боли — на три четверти балла.

Исследование также показало, что применение ультразвука уменьшает физическую реакцию на болевой стресс.

Ученые считают, что эти данные помогут побороть зависимость от сильных обезболивающих препаратов.

Источник: PAIN