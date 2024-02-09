Недавнее исследование ученых показало, что самым эффективным классом препаратов против мигрени являются триптаны.

Как оценивали эффективность лекарств

Исследование, опубликованное в журнале Neurology, базировалось на данных, полученных из более 3 млн записей приложения My Migraine Buddy, которое позволяет пользователям отслеживать приступы мигрени.

В течение шести лет 278 тыс. больных мигренью оценивали эффективность 25 лекарств разных классов. Выяснилось, что наиболее эффективными были триптаны, препараты на основе дигидроэрготамина и противорвотные, например, прометазин, средство, которое помогало облегчить тошноту, частый симптом мигрени.

Сейчас смотрят

Другие обезболивающие против мигрени

Когда исследователи сравнивали полезность других препаратов с ибупрофеном, они обнаружили, что триптаны в пять-шесть раз эффективнее, чем ибупрофен.

Препарат с самым высоким рейтингом, элетриптан, помогал в 78% случаев. Другие триптаны, включая золмитриптан (Zomig) и суматриптан (Imitrex), были полезными в 74% и 72% случаев соответственно. А противорвотные средства были в 2,5 раза эффективнее, чем ибупрофен.

Различные лекарственные формы

Также было обнаружено, что таблетки — не единственное средство для облегчения приступов мигрени. Участники использовали различные лекарственные формы, такие как назальный спрей, инъекции или ректальные суппозитории.

Поэтому при частых приступах мигрени медики рекомендуют проконсультироваться с врачом, который поможет подобрать наиболее эффективную терапию.

Источник: Harvard Health Publishing