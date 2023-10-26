Мигрень — это неврологическое расстройство, которое обычно связывают с аномальной деятельностью мозга. Мигрень характеризуется частыми сильными и пульсирующими головными болями.

Точная причина мигрени до конца не выяснена, считается, что она связана с генетическими факторами и факторами окружающей среды.

Директор и руководитель неврологии в Nanavati Max Super Specialty Hospital доктор Прадюмна Оук знает о мигрени почти все. Поэтому его наблюдения и рекомендации основаны на собственном опыте.

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Доктор Оук уточняет, что обычно при мигрени боль охватывает лишь одну сторону головы. Приступ сопровождается рядом симптомов, таких как чувствительность к свету и звуку, тошнота и рвота.

— Приступы мигрени очень изнурительные, они могут длиться несколько часов, а иногда и несколько дней, — отмечает врач.

Головная боль при мигрени затрудняет выполнение даже будничных дел. И не стоит относиться к мигрени как просто к модной болячке дам среднего возраста, это реально мучительное состояние.

Почему возникает мигрень

— Исследования показали, что вызывают мигрень изменения в активности определенных участков мозга, в частности части, которая участвует в регуляции боли, — объясняет Оук.

А вот сама активность мозга может внезапно измениться по ряду причин. У каждого человека, страдающего мигренью, эти причины разные.

У кого-то — стресс, гормональные изменения, нарушения сна, у других — факторы окружающей среды, изменение погоды и даже определенные продукты, имеющие сильные запахи, например, шоколад или сырое мясо.

Невролог отмечает, что часто мигрень является наследственной болезнью. И если у кого-то из близких родственников фиксировалось это расстройство, оно может повториться у потомков.

Любые гормональные колебания тоже могут спровоцировать мигрень, особенно у женщин. Иногда ею страдают беременные или те, кто переживает пременопаузу из-за изменений уровня эстрогена.

Основные симптомы:

сильная пульсирующая боль в голове;

тошнота;

размытое зрение;

чувствительность к свету, шуму или запахам;

вялость;

головокружение;

покалывание или онемение лица;

трудности в речи;

ощущение холода или потливость.

Доктор Оук отмечает, что мигрень может начаться в молодом возрасте и активизироваться в зрелом.

Чаще всего подвержены приступам мигрени люди в возрасте от 20 до 40 лет. Однако часто после 45 лет симптомы уменьшаются и даже исчезают.

Лечение

Невролог подчеркивает, лекарств от мигрени нет, однако для облегчения состояния назначают безрецептурные обезболивающие и рецептурные препараты при острых тяжелых приступах боли.

— Действенной является и профилактика — изменение образа жизни, избегание триггеров, — говорит врач.

По словам невролога, может помочь соблюдение регулярного режима сна, освоение техник для борьбы со стрессом, исключение из рациона определенной пищи.

А вообще доктор Оук считает, что ведение дневника головной боли поможет отследить все триггеры с тем, чтобы в дальнейшем их избегать.

Источник: Health Shots