Доктор медицинских наук, психотерапевт Олег Чабан в эфире подкаста Простыми словами от The Village Украина рассказал о психосоматике как науке и о том, как наше тело страдает от невысказанных эмоций.

Психосоматика — направление медицинской психологии, изучающей влияние психических факторов на возникновение и течение соматических (телесных) заболеваний.

По словам эксперта, на наше физическое состояние влияют отложенные проблемы с ментальным здоровьем. Психосоматика учитывает целостную жизненную историю человека, начиная с его генетического наследия.

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В психосоматике, говорит Олег Чабан, существует такое понятие как алекситимия – непроговаривание своих эмоций, невозможность понять и назвать свою эмоцию.

И тогда тело начинает говорить, что мы чувствуем: сильным сердцебиением, повышенным уровнем сахара в крови.

Если постоянно побуждать одну и ту же эмоцию, наступит перевозбуждение. Даже если речь идет о положительных эмоциях.

А если же эта эмоция отрицательна? И одна и та же. К примеру, страх. Пусть она не будет сильной, но она постоянна. Сначала руки вспотели, во рту пересохло. Это стрессовая реакция, потому что выделился адреналин, кортизол.

— А на следующий день и голова немного закружилась, потом ускорилось сердцебиение. И однажды от какой-то устрашающей ситуации мы переходим к тревожно-паническому расстройству, — объясняет психотерапевт.

По словам специалиста, эмоции всегда влекут какие-то телесные реакции. И если эмоции отрицательны, постоянны и хроничны, то со временем, как правило, подтянется и депрессия, и бессонница, и целый комплекс симптомов.

— То есть очень жесткая связка. Наши эмоции – это наши телесные реакции. Если они постоянны, тело истощается, — говорит Чабан.

В качестве иллюстрации эксперт привел ситуацию, когда человек, к примеру, травмировал ногу и обратился за помощью к хирургам. Однако даже после лечения пациент не чувствует облегчения, жалуется на боль, просится на реабилитацию, хотя обследования не показывают никаких причин к такому состоянию. Но человеку по-прежнему плохо.

— Иными словами есть что-то что этот человек для себя не решил. Его эмоции, психика, мозг не завершили какую-то ситуацию в своей жизни, и это до сих пор проявляется болезнью, — объясняет эксперт.

По его словам, чтобы быть здоровым физически, нужно обращать внимание на свои эмоции, научиться их замечать и определять. И быть внимательным к своему телу, к его сигналам.