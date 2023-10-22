Доктор медичних наук, психотерапевт Олег Чабан в ефірі подкасту Простими словами від The Village Україна розповів про психосоматику як науку і про те, як наше тіло страждає від невисловлених емоцій.

Психосоматика – напрям медичної психології, що вивчає вплив психічних чинників на виникнення та перебіг соматичних (тілесних) захворювань.

За словами експерта, на наш фізичний стан впливають відкладені проблеми з ментальним здоров’ям. Психосоматика враховує цілісну життєву історію людини, починаючи з її генетичної спадщини.

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У психосоматиці, каже Олег Чабан, існує таке поняття як алекситимія – непромовляння своїх емоцій, неможливість зрозуміти й назвати свою емоцію. І тоді тіло починає говорити, що ми відчуваємо: сильним серцебиттям, підвищеним рівнем цукру в крові.

Якщо постійно спонукати одну й ту саму емоцію, настане перезбудження. Навіть якщо йдеться про позитивні емоції.

А якщо ж ця емоція негативна? І одна й та сама. Наприклад, страх. Нехай вона не буде сильною, але вона постійна. Спочатку руки спітніли, у роті пересохло. Це стресова реакція, бо виділився адреналін, кортизол.

– А наступного дня й голова трохи запаморочилася, потім прискорилося серцебиття. І одного разу від якоїсь страхітливої ситуації ми переходимо до тривожно-панічного розладу, – пояснює психотерапевт.

За словами фахівця, емоції завжди тягнуть за собою якісь тілесні реакції. І якщо емоції негативні, постійні та хронічні, то з часом, як правило, підтягнеться і депресія, і безсоння, і цілий комплекс симптомів.

– Тобто дуже жорстка зв’язка. Наші емоції – це наші тілесні реакції. Якщо вони постійні, тіло виснажується, – каже Чабан.

Як ілюстрацію експерт навів ситуацію, коли людина, приміром, травмувала ногу і звернулася по допомогу до хірургів. Однак навіть після лікування пацієнт не відчуває полегшення, скаржиться на біль, проситься на реабілітацію, хоча обстеження не показують жодних причин до такого стану. Але людині, як і раніше, погано.

– Іншими словами, є щось, що ця людина для себе не вирішила. Її емоції, психіка, мозок не завершили якусь ситуацію у своєму житті, і це досі проявляється хворобою, – пояснює експерт.

За його словами, щоб бути здоровим фізично, потрібно звертати увагу на свої емоції, навчитися їх помічати та визначати. І бути уважним до свого тіла, до його сигналів.