Експерти безкоштовної онлайн-платформи психологічної підтримки українців Розкажі мені розповіли про методики, які вони застосовують для діагностики стану тривожності.

– Почуття тривоги є дуже руйнівним для людини. Воно позбавляє людину сил, є причиною безпорадності, може також формувати емоційні розлади та негативно позначатися на розвитку особистості, – зазначають експерти.

За словами фахівців, тривога і тривожність не є рідкісним явищем у сучасному світі, а під час війни люди й поготів не застраховані від цього стану. Тому такою важливою є діагностика тривоги.

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Існує дев’ять методик діагностики тривоги і тривожності.

Шкала оцінки рівня реактивної (ситуативної) та особистісної тривожності Ч. Д. Спілбергера – Ю. Л. Ханіна. Це опитувальник, який складається з 20 висловлювань, підтвердження або спростування яких допоможе виміряти тривожність або те, наскільки особистість схильна до стану тривоги.

Коротка шкала тривоги, депресії та ПТСР дає змогу швидко виявити ознаки посттравматичного стресового розладу в людей, які пережили психічну травму. Вона досить проста і може застосовуватися для швидкого скринінгу в польових умовах, для самодіагностики. Опитувальник складається з 10 простих запитань, на які треба відповісти “так” або “ні”.

Госпітальна шкала тривоги та депресії (HADS). Це опитувальник із 14 тверджень для визначення тривоги та депресії. До кожного твердження є чотири варіанти відповіді, що відображають ступінь наростання симптоматики. Заповнення опитувальника зазвичай триває 2-5 хвилин.

Шкала проявів тривоги дає змогу вимірювати прояви тривожності. Респонденту пропонують 60 тверджень, які вимагають відповідей “так” або “ні”. Відповідати потрібно швидко, не замислюючись. Тестування триває 15-30 хвилин.

Шкала тривоги Бека. Це один із перших тестів діагностики рівня депресивних розладів. Є окремий опитувальник депресії Бека для підлітків.

Опитувальник з генералізованої тривоги – GAD-7 дає змогу оцінити рівень тривожності та провести скринінг генералізованого тривожного розладу (ГТР). З його допомогою можна також провести діагностику панічного розладу, соціофобії та ПТСР.

Шкала тривоги Гамільтона допомагає виміряти ступінь вираженості тривожних розладів у дітей, підлітків і дорослих. Вона складається з переліку 14 симптомів, кожен з яких треба оцінити за 5-бальною шкалою від 0 (відсутній) до 4 (важкий).

Тест рівня шкільної тривожності Філіпса складається з 58 запитань і дає змогу вивчити рівень і характер тривожності, пов’язаний зі школою. Оптимально застосовувати методику для дітей у 3-7 класах середньої школи.

Шкала явної тривожності для дітей (CMAS) дає змогу виявляти пов’язану з навчанням тривожність у дітей 7-12 років. Шкала складається з 42 пунктів – найпоказовіших з точки зору прояву хронічних тривожних реакцій у дітей.

Джерело: Психологічна підтримка