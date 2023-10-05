Эксперты бесплатной онлайн-платформы психологической поддержки украинцев Розкажі мені рассказали о методиках, которые они применяют для диагностики состояния тревожности.

— Чувство тревоги является очень разрушительным для человека. Оно лишает человека сил, является причиной беспомощности, может также формировать эмоциональные расстройства и негативно сказываться на развитии личности, — отмечают эксперты.

По словам специалистов, тревога и тревожность не являются редким явлением в современном мире, а во время войны люди и подавно не застрахованы от этого состояния. Поэтому так важна диагностика тревоги.

Сейчас смотрят

Существует девять методик диагностики тревоги и тревожности.

Шкала оценки уровня реактивной (ситуативной) и личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера — Ю. Л. Ханина. Это опросник, который состоит из 20 высказываний, подтверждение или опровержение которых поможет измерить тревожность или то, насколько личность склонна к состоянию тревоги.

Короткая шкала тревоги, депрессии и ПТСР позволяет быстро выявить признаки посттравматического стрессового расстройства у людей, переживших психическую травму. Она достаточно проста и может применяться для быстрого скрининга в полевых условиях, для самодиагностики. Опросник состоит из 10 простых вопросов, на которые надо ответить “да” или “нет”.

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). Это опросник из 14 утверждений для определения тревоги и депрессии. К каждому утверждению есть четыре варианта ответа, отражающие степень нарастания симптоматики. Заполнение опросника обычно длится 2-5 минут.

Шкала проявлений тревоги позволяет измерять проявления тревожности. Респонденту предлагают 60 утверждений, которые требуют ответов “да” или “нет”. Отвечать нужно быстро, не задумываясь. Тестирование длится 15-30 минут.

Шкала тревоги Бека. Это один из первых тестов диагностики уровня депрессивных расстройств. Есть отдельный опросник депрессии Бека для подростков.

Опросник по генерализованной тревоге — GAD-7 позволяет оценить уровень тревожности и провести скрининг генерализованного тревожного расстройства (ГТР). С его помощью можно также провести диагностику панического расстройства, социофобии и ПТСР.

Шкала тревоги Гамильтона помогает измерить степень выраженности тревожных расстройств у детей, подростков и взрослых. Она состоит из перечня 14 симптомов, каждый из которых надо оценить по 5-балльной шкале от 0 (отсутствует) до 4 (тяжелый).

Тест уровня школьной тревожности Филипса состоит из 58 вопросов и позволяет изучить уровень и характер тревожности, связанный со школой. Оптимально применять методику для детей в 3-7 классах средней школы.

Шкала явной тревожности для детей (CMAS) позволяет выявлять связанную с обучением тревожность у детей 7-12 лет. Шкала состоит из 42 пунктов — наиболее показательных с точки зрения проявления хронических тревожных реакций у детей.

Источник: Психологическая поддержка