Психическое здоровье становится одной из важнейших национальных проблем в Украине, отмечается в исследовании, проведенном в рамках инициативы Елены Зеленской.

Результаты этого исследования подтверждают, что психическое здоровье является одним из основных вызовов для украинцев, наряду с бедностью, климатическими изменениями и ростом цен.

По данным исследования, только каждый 50-й случай психических расстройств среди украинцев является диагностированным.

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Министерство здравоохранения (МОЗ) внедряет конкретные меры для приближения психологических услуг к гражданам.

В рамках Всеукраинской программы ментального здоровья, инициированной Еленой Зеленской, сейчас более 10 000 врачей, включая психиатров, психологов, психотерапевтов, наркологов, терапевтов, педиатров и врачей общей практики, работают в 1465 медицинских учреждениях по всей Украине и оказывают психологическую и психиатрическую помощь.

Кроме этого, более 670 медицинских учреждений первичной медицинской помощи подписали контракты с Национальной службой здоровья Украины на пакет Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи.

Этот пакет, введенный в конце прошлого года, позволяет пациентам — как взрослым, так и детям — получать бесплатную раннюю диагностику и базовую психологическую помощь от семейного врача, педиатра или терапевта.

По этому пакету медицинские специалисты могут проводить оценку психического состояния пациента, оказывать медицинскую и психологическую помощь пациентам с расстройствами психики, а также осуществлять фармакологические и психосоциальные вмешательства.

Граждане могут найти ближайшее к ним медицинское учреждение, где предоставляют услуги по охране психического здоровья, с помощью интерактивной карты поставщиков медицинской помощи в сфере психологической и психиатрической помощи.

Если доступ к интернету ограничен, граждане могут позвонить в контакт-центр Национальной службы здоровья Украины по номеру 16-77 или контакт-центр Минздрава по номеру 0-800-60-20-19.