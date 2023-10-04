Психосоматична медицина — це міждисциплінарна галузь, яка вивчає, як саме психологічний стан та поведінка впливають на фізичний стан людини.

Проте психолог Богдана Валігура застерігає довіряти усіляким психосоматологам, які переконують довірливих клієнтів, що, приміром, печія вказує на витіснену агресію, а закрепи — на схильність застрягати в минулому.

Тому, мовляв, не треба йти до гастроентерологів, а варто звернутися до просунутого психоаналітика і він, можливо, під гіпнозом, вилікує вас від усіх цих проблем.

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У такому розумінні, переконує Богдана Валігура, це, найімовірніше, можна назвати шарлатанством.

Але чи означає наведений приклад, що психосоматики взагалі не існує? Ні!

Навіть у доказовій медицині є цілий напрям, присвячений вивченню психосоматики, яка досліджує взаємозв’язки між соціальними, психологічними та поведінковими факторами, що впливають на тілесні процеси та якість життя людини.

Щоб краще уявити собі, як працює психосоматика, психолог пропонує метафорично уявити людину таким собі компʼютером.

Нормальну роботу цього комп’ютера забезпечують дві справні складові: оболонка і начиння компа, як його називають, заліза — це фізичний стан, софт — це психологічний стан.

Якщо є проблеми у стані заліза, то і програмне забезпечення працює не ідеально. Приміром, якщо є проблеми зі щитоподібною залозою, це може викликати симптоми незрозумілої депресії, збільшення ваги. І навпаки: проблеми із психологічним станом – софтом – у багатьох викликають фізіологічні порушення.

– Уявімо, ви переживаєте сильний стрес. Під час стресу організм змінює всю свою роботу. Серце починає швидше битись, судини звужуються, травна чи репродуктивна системи призупиняються, – пояснює Валігура.

За її словами, варто додати зміни у роботі гормональної системи, яка фактично регулює всі процеси в організмі, і отримаєте підвищений артеріальний тиск, порушення в роботі серця, травного тракту.

При чому тут травний тракт? Його стан часто напряму залежить від стресу.

При хронічному стресі ми зазвичай змінюємо свій спосіб життя – менше спимо, менше рухаємося, проте більше їмо, зокрема швидку їжу, частіше вживаємо алкоголь, дехто – психоактивні речовини. Травна система не може не дати збою.

– Стрес іноді призводить і до нервового розчісування шкіри, до ран. Це прояв дерматиломанії, – психолог наводить приклад й щодо впливу на шкіру.

Після таких ран загоєння уповільнюється – це теж може бути результатом стресу.

За наявності спадкової схильності або хронічних захворювань шкіри, стрес стає каталізатором їхнього прояву.

Дослідження вчених довели, що стрес може викликати дебют акне, псоріазу та інших дерматологічних захворювань.

За словами Валігури, тут можна говорити про комплексні захворювання, які мають психосоматичний компонент, тож потребують співпраці лікарів з конкретного напряму і психотерапевта.

– Для боротьби з реальною психосоматикою (соматоформними розладами) потрібно навчитися керувати стресом, щоб мінімізувати його негативні наслідки, – говорить Богдана Валігура.

І тут може допомогти саме психолог.

Джерело: Бережи себе