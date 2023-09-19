Міжнародне дослідження про ментальне здоров’я, проведене в серпні 2023 року в 11 країнах світу, продемонструвало, що підлітки віком 13-15 років є найбільш вразливими до впливу війни в Україні та світових конфліктів. Цю статистику було оприлюднено під час Третього саміту перших леді та джентльменів.

Мета соціологічного опитування полягала в аналізі оцінки ментального здоров’я людей в різних регіонах світу та їх ставлення до відкритого обговорення психологічних проблем.

Результати дослідження свідчать про те, що війна суттєво впливає на ментальне здоров’я людей.

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Найбільший вплив і вразливість через війну в Україні та світові конфлікти відчувають підлітки. За результатами опитування, 50% опитаних у віковій групі 13-15 років, зазначили, що сильно або помірно постраждали від війни в Україні, спричиненої Росією, 47% постраждали від світових війн і конфліктів. Це найвищий показник серед усіх вікових груп.

Найнижчий рівень свого ментального здоров’я показали молоді люди віком 18-24 роки, з рейтингом 6,7 за 10-бальною шкалою.

Цей показник у віковій групі 13-17 років становить 7,64, а найвищий – 8,32 – у людей віком 75+.

Панівні почуття у групі 18-24 років:

Стрес відчувають 56%.

Пригніченість або сум – 53%

Виснаження – 45%.

Однак представники цієї вікової групи є найбільш стійкими та оптимістично налаштованими щодо майбутнього.

58% зазначили покращення свого ментального здоров’я за останні три роки, 70% очікують подальшого покращення протягом наступних трьох років.

За даними дослідження, молоді люди віком 13-24 роки менш схильні звертатися до фахівців з питань ментального здоров’я.

Лише 49% опитаних цієї вікової групи відчувають комфорт під час спілкування з фахівцем з ментального здоров’я, що є найменшим показником серед усіх опитаних.

Молодь 18-24 років відчуває соромом (44%), страх впливу на репутацію в сім’ї (38%), та на роботі (33%) під час відкритого обговорення питань ментального здоров’я.

Представники цієї вікової групи найбільше вірять у взаємодію з іншими людьми, фізичні вправи, хобі та подорожі як способи підтримки свого ментального здоров’я.

Молодь віком 18-24 роки є рушіями змін у сфері ментального здоров’я у суспільстві. Вони більше схильні сприймати людей з порушеннями ментального здоров’я як сильних, сміливих та надихаючих.

Ця група підтримує підвищення обізнаності про ментальне здоров’я через вільний доступу до інформаційних сервісів.

Дослідження було проведено шляхом онлайн опитування в 11 країнах, в рамках програми ментального здоров’я Ти як?. Було залучено 11 тисяч респондентів віком від 13 років, агентством Alligator Digital.

Дослідження ініційовано першою леді України Оленою Зеленською та отримало підтримку від ВООЗ, а також – Координаційного центру з психічного здоров’я при Кабінеті міністрів України, BRAND UKRAINE та ГО Безбар’єрність.