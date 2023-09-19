Международное исследование о ментальном здоровье, проведенное в августе 2023 года в 11 странах мира, продемонстрировало, что подростки в возрасте 13-15 лет являются наиболее уязвимыми к воздействию войны в Украине и мировых конфликтов. Эта статистика была обнародована во время Третьего саммита первых леди и джентльменов.

Цель социологического опроса заключалась в анализе оценки ментального здоровья людей в разных регионах мира и их отношения к открытому обсуждению психологических проблем.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что война существенно влияет на ментальное здоровье людей.

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Наибольшее влияние и уязвимость из-за войны в Украине и мировых конфликтов испытывают подростки. По результатам опроса, 50% опрошенных в возрастной группе 13-15 лет отметили, что сильно или умеренно пострадали от войны в Украине, вызванной Россией, 47% пострадали от мировых войн и конфликтов. Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп.

Самый низкий уровень своего ментального здоровья показали молодые люди в возрасте 18-24 года, с рейтингом 6,7 по 10-балльной шкале.

Этот показатель в возрастной группе 13-17 лет составляет 7,64, а самый высокий — 8,32 — у людей в возрасте 75+.

Доминирующие чувства в группе 18-24 лет:

Стресс испытывают 56%.

Подавленность или печаль — 53%.

Истощение испытывают 45%.

Однако представители этой возрастной группы являются наиболее устойчивыми и оптимистично настроенными относительно будущего.

58% отметили улучшение своего ментального здоровья за последние три года, 70% ожидают дальнейшего улучшения в течение следующих трех лет.

По данным исследования, молодые люди в возрасте 13-24 года менее склонны обращаться к специалистам по вопросам ментального здоровья.

Только 49% опрошенных этой возрастной группы чувствуют комфорт во время общения со специалистом по ментальному здоровью, что является наименьшим показателем среди всех опрошенных.

Молодежь 18-24 лет испытывает стыд (44%), страх влияния на репутацию в семье (38%), и на работе (33%) при открытом обсуждении вопросов ментального здоровья.

Представители этой возрастной группы больше всего верят во взаимодействие с другими людьми, физические упражнения, хобби и путешествия как способы поддержания своего ментального здоровья.

Молодежь в возрасте 18-24 года является двигателями изменений в сфере ментального здоровья в обществе. Они больше склонны воспринимать людей с нарушениями ментального здоровья как сильных, смелых и вдохновляющих.

Эта группа поддерживает повышение осведомленности о ментальном здоровье через свободный доступ к информационным сервисам.

Исследование было проведено путем онлайн опроса в 11 странах, в рамках программы ментального здоровья Ты как? Было привлечено 11 000 респондентов в возрасте от 13 лет, агентством Alligator Digital.

Исследование инициировано первой леди Украины Еленой Зеленской и получило поддержку от ВОЗ, а также — Координационного центра по психическому здоровью при Кабинете Министров Украины, BRAND UKRAINE и ОО Безбарьерность.