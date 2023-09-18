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Ментальное здоровье детей: врач призывает не игнорировать первые симптомы проблемы

18 сентября 2023, 10:59
Ольга Боднарчук редактор
Ментальное здоровье детей: врач призывает не игнорировать первые симптомы проблемы
Источник: Unsplash

Педиатр Юлия Крушельницкая отмечает, что важно внимательного наблюдать за ментальным здоровьем детей. Врач говорит, что не стоит все списывать на кризис возраста или недосып.

Тревожным сигналом является изменение поведения в общении со сверстниками. Ребенок может внезапно отказаться от игр во дворе или общения с другими детьми, а также проявлять желание уединяться.

Ребенок может потерять интерес к тому, что раньше приносило ему радость и удовольствие.

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Также признаками проблем с ментальным здоровьем могут быть: появление раздражительности, тревожности, плохой сон и физические боли без медицинской подоплеки.

Педиатр подчеркивает, что важно не медлить, если вы видите такие симптомы у своего ребенка.

Некоторые ситуации могут решить родители самостоятельно, но иногда для восстановления ментального здоровья ребенка, необходима специализированная помощь специалистов.

Такой подход позволяет вовремя реагировать на возможные проблемы с психическим здоровьем детей и обеспечить им необходимую поддержку и лечение, если это требуется.

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Источник: Национальная служба здоровья Украины

Теги
виховання дітей Психология
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