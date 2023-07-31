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Психология

Надежно и эффективно: в Минздраве назвали ресурсы для психологической поддержки подростков

31 июля 2023, 11:41
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Pexels

В Министерстве здравоохранения Украины обнародовали надежные и проверенные сервисы, где подросток может получить бесплатную психологическую помощь.

— Подростки – одни из самых уязвимых во время войны. Кроме непонятности мира вокруг, войны и стресса, они проживают важные изменения внутри и ищут свой путь, — говорится в сообщении.

При этом тинейджеры могут не обращаться за помощью к близким, считая себя достаточно взрослыми, но им также очень нужна поддержка.

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Если родители по определенным причинам (отсутствие доверительных отношений с ребенком-подростком, некомпетентность в вопросах психологии, стрессовое состояние и т.п.) не имеют возможности оказать поддержку, следует воспользоваться помощью специалистов. 

Важно, чтобы кто-либо, а тем более тинейджер, не оставался один на один со своими переживаниями.

Надежные каналы психологической поддержки:

  • линия Национальной психологической ассоциации — 0 800 100 102 (10:00-20:00 ежедневно, звонки безвозмездные);
  • РЯДОМ — совместный проект МОН Украины, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Украинского института когнитивно-поведенческой терапии и ОО ВГЦ Волонтер. В рамках проекта есть онлайновые терапевтические группы поддержки для подростков — poruch.me/teenagers;
  • консультации от движения Teenergizer – это движение, объединившее подростков из региона Восточной Европы и Центральной Азии. На сайте можно записаться на бесплатную консультацию от психологов и консультантов проекта — teenergizer.org/consultations;
  • национальная горячая линия для детей и молодежи от Ла Страда – здесь дети, подростки и студенческая молодежь могут анонимно и конфиденциально получить поддержку в любых сложных жизненных ситуациях – 0 800 500 225 (с мобильного или стационарного) или 116 111 (с мобильного);
  • Не мелочи – безопасное подростковое пространство, которое предоставляет бесплатные консультации онлайн в боте (но консультируют психологи, не автоматизированные механизмы) – notrivia.com.ua;
  • линия благотворительного фонда Голоса детей — телефонная линия психологической поддержки для детей и родителей. Также можно записаться на очные консультации, если город есть в списке — voices.org.ua/i-need-help/mental-help-for-kids;
  • линия предотвращения самоубийств Lifeline Ukraine — 7333 (круглосуточно);
  • международная гуманитарная организация Человек в беде — 0 800 210 160 (анонимно и круглосуточно, бесплатно со всех операторов в Украине).

Источник
Минздрав
Теги
подростки Советы психолога психічні розлади Психология
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