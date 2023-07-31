В Министерстве здравоохранения Украины обнародовали надежные и проверенные сервисы, где подросток может получить бесплатную психологическую помощь.

— Подростки – одни из самых уязвимых во время войны. Кроме непонятности мира вокруг, войны и стресса, они проживают важные изменения внутри и ищут свой путь, — говорится в сообщении.

При этом тинейджеры могут не обращаться за помощью к близким, считая себя достаточно взрослыми, но им также очень нужна поддержка.

Если родители по определенным причинам (отсутствие доверительных отношений с ребенком-подростком, некомпетентность в вопросах психологии, стрессовое состояние и т.п.) не имеют возможности оказать поддержку, следует воспользоваться помощью специалистов.

Важно, чтобы кто-либо, а тем более тинейджер, не оставался один на один со своими переживаниями.

Надежные каналы психологической поддержки: