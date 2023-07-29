Сегодня многие украинцы находятся в стрессовом или подавленном состоянии.

Постоянные вражеские обстрелы, волнение за близких, которые воюют на фронте, защищая украинскую землю от захватчиков… Война ни для кого не проходит бесследно.

Но если есть те, кто смог взять себя в руки, найти дело, которое бы отвлекало от тяжелых мыслей, то другие не могут со своим состоянием справиться.

Тяжело наблюдать, как близкие люди страдают от психологических проблем, не осознавая, что им стоит обратиться за помощью к специалисту – и тогда мировосприятие изменится.

Помощь специалиста крайне необходима, если человек постоянно расстроен и равнодушен ко всему. Если не может ни на чем сосредоточиться и часто выплескивает свое раздражение на близких. Если не может спать, или, наоборот, спит целый день. Если у него появились суицидальные мысли…

Надо бить в набат, искать специалистов, которые могли бы помочь, потому что уже очевидно, в одиночку не справиться.

Попробуйте помочь ему решиться на непростой шаг — обратиться к психологу или психотерапевту.

Вот шесть советов, как подступиться к этому непростому разговору, чтобы не обидеть близкого человека и чтобы он вас услышал.

1.Очень важно, где и когда вы будете разговаривать на сложную тему. Лучше всего поговорить наедине в знакомом месте, выбрав время, когда он максимально расслаблен и спокоен.

2. Говорите прямо. Старайтесь максимально тактично описать, что именно вас беспокоит, приводите конкретные примеры, ведь человек действительно может не осознавать, что имеет проблему.

3. Будьте терпеливыми и не осуждайте. Будьте готовы, что человек будет все отрицать и раздражаться. Не обижайтесь и осторожно подбирайте слова. Расскажите, что вы любите и уважаете его, и вас волнует, что он страдает и не может жить полноценной жизнью.

4. Очень часто люди не хотят идти к психологу, потому что боятся осуждения со стороны окружающих или не верят в силу психотерапии. Или просто не знают, чего ожидать от этого специалиста, боятся, что все, о чем они расскажут терапевту, выплывет наружу. Развейте их сомнения. Возможно, сможете привести примеры успешного сотрудничества с психологом людей, которых знает ваш друг, подруга или родственник.

5. Помогите найти специалиста. У человека может просто не быть физических и душевных сил заниматься поисками. Поэтому заблаговременно подыщите варианты. Номера горячих линий бесплатной психологической поддержки вы можете найти по этой ссылке.

6. Предложите другую практическую помощь. Спросите, что именно вы могли бы сделать, чтобы облегчить ситуацию: посидеть с детьми или помочь с домашней работой, пока человек будет у психолога, подвезти его к специалисту или просто пойти вместе к психотерапевту и подержать за руку до и после сеанса.

Если же все ваши попытки и уговоры окажутся тщетными, то важно признать — вы сделали все, что могли. Ни одному человеку в такой ситуации нельзя помочь насильно.

Просто будьте рядом, поддерживайте, чем сможете.

Но не стоит забывать и о своем собственном психическом здоровье, физических ресурсах и их восстановлении.