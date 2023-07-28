Психологи благотворительного фонда Право на защиту сформулировали ряд советов, которые помогут многим украинцам избавиться от токсичного, разъедающего изнутри, чувства вины.

— За последнее время почти каждый сталкивался с этим внутренним обвинением. И это не зависит от того, насколько много вы делаете сейчас. Это — чувство вины, причем токсичной, — объясняют специалисты.

По их словам, это чувство начинает изнутри съедать, раз за разом опуская нас с головой в собственную “недостаточность”:

“вон там люди, как люди — активные, работают с утра до ночи, а я и с кровати встать не могу”;

“вот эти ребята на передовой, вот они молодцы, а с меня какая польза здесь?”;

“да, я что-то делаю, но мог бы значительно больше”.

По мнению психологов, с одной стороны чувство вины может стимулировать не останавливаться и делать еще больше, помогает выжить, объединяться и поддерживать друг друга.

С другой — оно наоборот может нас останавливать, сводя к состоянию фрустрации. Вместо подъема и мотивации двигаться, мы теряем энергию, желание что-то делать.

Как избавиться от токсичного чувства вины:

останавливайтесь и замечайте, что происходит внутри;

спрашивайте себя: какие факты подтверждают, что я действительно виноват, а какие есть факты того, что я не виноват;

на что я действительно имею влияние сейчас, а на что — нет;

перечислите, а лучше запишите то, что уже сделали. Прежде всего для себя и своих родных;

ответьте себе на вопрос: если бы мой друг или подруга чувствовали такую же вину, чтобы ты мог им сказать.

Вы уцелели, смогли сохранить свою жизнь и здоровье — это уже большое достижение сегодня. Помните, то, что делает каждый из нас для победы достойно уважения и признания, резюмируют психологи.

Источник: Психологическая поддержка