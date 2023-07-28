Психологи благодійного фонду Право на захист сформулювали низку порад, які допоможуть багатьом українцям позбутися токсичного почуття провини, що роз’їдає зсередини.

– За останній час майже кожен стикався з цим внутрішнім звинуваченням. І це не залежить від того, наскільки багато ви робите зараз. Це – почуття провини, причому токсичної, – пояснюють фахівці.

За їхніми словами, це почуття починає зсередини з’їдати, раз по раз опускаючи нас із головою у власну “недостатність”:

“он там люди, як люди – активні, працюють з ранку до ночі, а я і з ліжка встати не можу”;

“ось ці хлопці на передовій, ось вони молодці, а з мене яка користь тут?”;

“так, я щось роблю, але міг би значно більше”.

На думку психологів, з одного боку, почуття провини може стимулювати не зупинятися і робити ще більше, допомагає вижити, об’єднуватися і підтримувати одне одного.

З іншого – воно навпаки може нас зупиняти, зводячи до стану фрустрації. Замість підйому та мотивації рухатися, ми втрачаємо енергію, бажання щось робити.

Як позбутися токсичного почуття провини:

зупиняйтеся і помічайте, що відбувається всередині;

запитуйте себе: які факти підтверджують, що я справді винен, а які є факти того, що я не винен;

на що я справді маю вплив зараз, а на що — ні;

перерахуйте, а краще запишіть те, що вже зробили. Насамперед для себе і своїх рідних;

дайте собі відповідь на запитання: якби мій друг чи подруга відчували таку саму провину, щоб ти міг їм сказати.

Ви вціліли, змогли зберегти своє життя і здоров’я – це вже велике досягнення сьогодні. Пам’ятайте, те, що робить кожен із нас для перемоги, гідне поваги і визнання, резюмують психологи.

Джерело: Психологічна підтримка