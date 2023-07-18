Експерти популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка пояснили причини, через які нам іноді буває дуже складно зробити вибір, і як стати більш рішучим у цьому питанні.

– Проблема з’являється на етапі, коли найпростіший побутовий вибір дається людині складно, ніби від цього залежить усе, – кажуть психологи.

Фахівці пояснили, як стати більш рішучою людиною і в чому причина надмірних сумнівів.

Страх зробити помилку. Іноді людина так сильно боїться помилитися, що відмовляється від будь-якого вибору. Зрештою така нерішучість може негативно впливати на якість життя.

Звісно, є випадки, коли вибір доленосний і потребує ретельного зважування всіх “за” та “проти”. Однак у побутових справах варто привчити себе, що помилятися – це нормально. Такий підхід значно збільшить вашу ефективність.

Чітке розуміння власних цілей і пріоритетів. Часто, роблячи вибір, люди забувають про головне – як це рішення в глобальному сенсі пов’язане з планами на життя, цінностями та пріоритетами.

Зважувати “за” і “проти” значно простіше, коли є чіткі орієнтири. Наприклад, стабільність як цінність чи жага змін, бажання фінансового зростання чи сімейного комфорту.

Залишайте простір для маневру. Якщо прийняти остаточне рішення вкрай складно, але це необхідно зробити, спробуйте залишити собі “простір для маневру”.

Подумки обміркуйте сценарій, що ви робитимете, якщо передумаєте або ваше рішення виявиться помилковим.

Наприклад: продумайте, де будете жити, якщо переїзд за кордон не виправдає ваших очікувань і захочеться повернутися або якщо вакансія, заради якої ви йдете з актуальної посади, вам не підійде.

Джерело: Психологічна підтримка