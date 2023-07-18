Эксперты популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка объяснили причины, по которым нам иногда бывает очень сложно сделать выбор и как стать более решительным в этом вопросе.

— Проблема появляется на этапе, когда самый простой бытовой выбор дается человеку сложно, будто от этого зависит все, — говорят психологи.

Специалисты объяснили, как стать более решительным человеком и в чем причина чрезмерных сомнений.

Страх совершить ошибку. Иногда человек так сильно боится ошибиться, что отказывается от любого выбора. В конце концов такая нерешительность может негативно влиять на качество жизни.

Конечно, есть случаи, когда выбор судьбоносный и требует тщательного взвешивания всех “за” и “против”. Однако в бытовых делах стоит приучить себя, что ошибаться — это нормально. Такой подход значительно увеличит вашу эффективность.

Четкое понимание собственных целей и приоритетов. Часто, делая выбор, люди забывают о главном — как это решение в глобальном смысле связано с планами на жизнь, ценностями и приоритетами.

Взвешивать “за” и “против” значительно проще, когда есть четкие ориентиры. Например, стабильность как ценность или жажда перемен, желание финансового роста или семейного комфорта.

Оставляйте пространство для маневра. Если принять окончательное решение крайне сложно, но это необходимо сделать, попробуйте оставить себе “пространство для маневра”.

Мысленно обдумайте сценарий, что вы будете делать, если передумаете или ваше решение окажется ошибочным.

Например: продумайте, где будете жить, если переезд за границу не оправдает ваших ожиданий и захочется вернуться или если вакансия, ради которой вы уходите с актуальной должности, вам не подойдет.

Источник: Психологическая поддержка